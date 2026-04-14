Круговой: «Разговоры вокруг Челестини никак не воспринимаю. Я верю в своего тренера»

Ранее появились слухи, что ЦСКА летом может сменить тренера.
"Разговоры вокруг Челестини никак не воспринимаю. Я верю в своего тренера и уверен, что мы добьемся поставленных целей. Судя по тому, что я вижу, весь этот негативный фон не сказывается на команде.
Для болельщиков все может восприниматься иначе, поэтому важно сказать им, что в команде все нормально. Просто в игре с «Сочи» не удалось забить и победить", — сказал Круговой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с лета 2025 года. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 42 очками в 24 матчах.