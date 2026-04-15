Алаев: поэтапные изменения лимита на легионеров учитывают интересы клубов РПЛ

В сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта учитывает интересы клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), предлагая поэтапные изменения лимита на легионеров. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Ранее на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минспорта о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

«Основополагающие правила оказывают комплексное влияние на экосистему футбола, поэтому в контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает в своем проекте поэтапные изменения лимита. Такой подход позволит менеджменту клубов проводить более гладкое финансовое и спортивное планирование, без резких потрясений», — отметил Алаев.

«Нет сомнений, что инициатива министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Это приоритетная задача, над которой все субъекты футбола должны работать совместно. Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении: РФС (Российский футбольный союз — прим. ТАСС) активно развивает ЮФЛ (Юношескую футбольную лигу — прим. ТАСС) и продвигает футбол в общеобразовательных школах, клубы РПЛ за пять лет вложили 22 млрд рублей в развитие собственных академий, и суммы инвестиций в детско-юношеский футбол растут каждый год. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года», — добавил глава РПЛ.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Минспорт предлагал ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».