Быстров: «Я изначально за лимит — слишком много клубов РПЛ берут слабых иностранцев»

Со следующего сезона в клубах РПЛ может быть до 12 иностранцев в заявке и до 7 — одновременно на поле. Сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме «13−8».
— Я изначально был за лимит, потому что слишком много клубов берут слабых иностранцев. Лучше эти деньги тратить на школы, манежи и так далее. А лимит заставит больше вкладывать в детский футбол.
— Вы хотите сказать, что сейчас какой-то высокий уровень футбола в РПЛ?
— На мой взгляд, иностранцы, которые приезжают, просто слабые. Легионеры должны быть сильные, чтобы наши учились у них.
— Есть уверенность, что с ужесточением лимита будут привозить действительно сильных иностранцев?
— На данном этапе, пока мы не выступаем в Европе, никакого смысла усиливаться второсортными легионерами нет. То, что в Лиге чемпионов с этими же иностранцами, даже сильнее уровнем, мы не выходили из группы 2−3 года, наверное, тоже показатель. И даже без лимитов, имея в команде 10 легионеров, наши клубы не выходили из группы. Я за то, чтобы играли молодые, чем какие-то привозные. Они должны приезжать и усилять наш чемпионат, а не приезжать и ходить по полю, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.