ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе «Крыльев Советов» мяч забил Иван Олейников (66-я минута). У ЦСКА голом отметился Матвей Кисляк (75). На 16-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Энрике Кармо, но гол был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
В конце первого тайма полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение и был заменен, вместо него на поле появился Матеус Алвес.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини из-за перебора желтых карточек отсутствовал на скамейке запасных и провел матч на трибуне.
ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» с 23 баллами располагаются на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 21 апреля примет «Ростов», в тот же день «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Сочи».
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Иван Олейников
(Максим Витюгов)
65′
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
75′
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
65′
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
70′
47
Сергей Божин
19′
77
Ильзат Ахметов
76′
14
Михайло Баньяц
90+1′
8
Максим Витюгов
84′
20
Кирилл Столбов
6
Сергей Бабкин
90′
70
Артем Шуманский
11
Амар Рахманович
76′
26
Джимми Марин
19
Иван Олейников
76′
91
Владимир Игнатенко
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
66′
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
57′
37
Энрике Кармо
62′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
44′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
40′
44′
7
Матеус Алвес
9
Лусиано Гонду
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
