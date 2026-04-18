Александр Мостовой назвал изменения, необходимые РПЛ: «Я об этом говорил еще 10 лет назад»

«Я об этом говорил еще 10 лет назад. Как страна с населением в 150 миллионов человек умудряется иметь 16 команд в лиге? Есть примеры стран, которые меньше по своей территории, но у них есть по 20 команд в чемпионатах. Ну что здесь говорить? Для России 18 команд — это минимум», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».
Напомним, в первом сезоне чемпионата России в 1992 году принимали участие 20 клубов. В 1993-м число было сокращено до 18 команд, а еще через год — до 16. В 1996 году чемпионат вернулся к формату с 18 участниками, но спустя два года количество участников снова уменьшили до 16. В таком формате РПЛ проводится до настоящего момента.