Матч-центр
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
«Балтика» вмешалась в чемпионскую гонку! «Зенит» — новый лидер, у «Краснодара» впереди — «Спартак»

В РПЛ стартует ураганная неделя.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионская гонка в РПЛ давно сократилась до двух претендентов, а за месяц до финиша в ней активировался режим, когда любая ошибка способна привести если не к сходу с дистанции, то к гигантским проблемам — и идеальному шансу для конкурента.

Тур 25, 19.04.2026, 14:30
Динамо Мх
0
Зенит
1

«Зенит» был в 12 минутах, чтобы организовать себе крайне нервное ожидание и просмотр игры «Краснодара». Но вовремя собрался и себя застраховал. Хотя матч в Каспийске — именно тот, когда к команде Сергея Семака практически не возникало претензий. Да, скорости и динамика не запредельные, но доминировали сине-бело-голубые тотально. И создали уйму моментов, чтобы не нервничать в концовке.

Глушенков еще в первом тайме зарядил в штангу. А после не реализовал выход один на один. Соболев не забил ни головой (через секунду Луис Энрике попал в штангу — правда, из офсайда), ни с пенальти. Хорошие удары нанесли Вендел и Дивеев.

Столько моментов — в принципе редкость для выезда в Дагестан. Конечно, главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев может сколько угодно рассказывать, что при нем «Динамо» начало играть в атакующий футбол. Но, глядя на автобус южан (что против «Зенита», что против «Локомотива»), хочется уточнить: если это — атакующая игра, то какая тогда оборонительная?

Символично, что победу принесли два человека, которых вряд ли кто-то рассматривал в качестве потенциальных спасителей. Причем сделали это в связке с Семаком и Вильямом Оливейрой. Пересмотрите гол «Зенита» и обратите внимание, что, во-первых, Вега совершил самый быстрый рывок в матче (на таких скоростях в команде в принципе редко кто играет). Во-вторых, как быстро он сориентировался и бросил мяч не к своим воротам, а на Кондакова — благодаря подсказке штаба «Зенита».

Отметим и то, как хладнокровно все исполнил Даниил. За него по-человечески хочется порадоваться: в 18 лет не сломаться после незабитого решающего пенальти в серии кубковой битвы со «Спартаком» и так уверенно сыграть в тяжелейшем матче — маркер большого футболиста.

В итоге за три часа до стартового свистка в Краснодаре «Зенит» вернулся на первое место. А команда Мурада Мусаева еще и попала под психологическую атаку «Спартака», довольно четко давшего понять, что в следующем туре в Тушино чемпиону придется очень сложно. Возможно, даже сложнее, чем в Санкт-Петербурге.

Тур 25, 19.04.2026, 19:30
Краснодар
2
Балтика
2

И это сработало! «Краснодар» выдал один из самых мощных стартовых отрезков в сезоне, но «Балтика» выстояла. Голкипер Кукушкин играл не хуже Бориско (из-за травмы он снова не прилетел на матч). Атака совсем не задыхалась без Хиля. А Бевеев дальним выстрелом уже в первом тайме устроил фейерверк не только в Калининграде, но и в Санкт-Петербурге. А еще вскрыл ключевую проблему «Краснодара» в опорной зоне, где из-за повреждения вылетел Дуглас Аугусто и треугольник Черников — Кривцов — Сперцян оказался безальтернативным.

Глядя на команду Мусаева в начале второго тайма, казалось: вот так нужно биться за титул. С убийственным давлением самой организованной команды РПЛ, когда усиливать игру особо некем, а уступать нельзя. И очень энергозатратным голом Боселли, у которого до этого ничего не получалось.

То, что даже после этого «Балтика» не поплыла, а пошла за вторым голом, просто шокировало. Как Петров запрессинговал Тормену! Как вынудил ошибиться опытного защитника! Витор, что это было?!

Конечно, спасительный гол Жубала на 90+2-й минуте и даже попытка выцарапать победу заслуживает аплодисменты. Но давайте честно: даже ничья для «Краснодара», учитывая, как складывался матч, — отличный результат.

В последних турах банда Андрея Талалаева все меньше напоминала себя образца первого круга. Но как мощно вернулась! Настолько, что вмешалась в чемпионскую гонку.

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — новый лидер. И готовится к выезду к «Локомотиву» в среду. «Краснодар» — второй. Но уже в четверг — битва со «Спартаком». А он сейчас хорош. Но и «быки» очень злы.

В РПЛ начинается важнейшая неделя, которая многое определит в чемпионской гонке.

Автор: Леонид Волотко

Краснодар
2:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Андрей Талалаев
Голы
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
59′
Жубал
(Дэвид Мозес Кобнан)
90+2′
Балтика
Мингиян Бевеев
43′
Максим Петров
66′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
69′
88
Никита Кривцов
53
Александр Черников
22′
20
Джованни Гонсалес
72′
17
Валентин Пальцев
23
Хуан Мануэль Боселли
62′
90
Дэвид Мозес Кобнан
81′
11
Жоау Батчи
90′
5
Жубал
Балтика
81
Иван Кукушкин
85′
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
69′
68
Михаил Рядно
18
Дерик Ласерда
69′
90
Чиносо Оффор
90+4′
73
Максим Петров
90′
21
Эдуардо Андерсон
26
Иван Беликов
17′
46′
8
Андрей Мендель
90+5′
10
Илья Петров
24′
46′
69
Ираклий Манелов
Статистика
Краснодар
Балтика
Желтые карточки
3
5
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
5
4
Угловые
3
2
Фолы
11
22
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
