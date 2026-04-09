Помазун — герой «Спартака». Подготовился к пенальти и вытащил первую серию красно-белых за 32 года

«Спартак» победил «Зенит» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, 7:6 по пенальти. Главным героем встречи стал вратарь красно-белых Илья Помазун — 29-летний россиянин вышел на поле специально под серию и отлично справился с задачей.
Идеальная подготовка
Основным вратарем в игре против «Зенита» был Александр Максименко. Он со своей задачей справился, сохранив ворота сухими. Но на серию пенальти главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выпустил Помазуна: Илья в этом сезоне за красно-белых играет только в Кубке.
Экс-армеец не подвел: сперва парировал попытку Андрея Мостового, а позднее отразил удар Даниила Кондакова. Промах молодого воспитанника «Зенита» в итоге стал решающим — после него к точке отправился Кристофер Ву и успешно забил Евгению Латышонку.
После победы Помазун признался, что его появление на поле не было запланированным.
«Мы тренируем пенальти, я отдельно оставался, и у меня неплохо получалось. Но особой стратегии — выпустить меня под серию пенальти — не было, узнал буквально за минуту. Вышел на холодную голову и сделал то, что сделал. У Максименко лучше статистика пенальти? Возможно, у меня больше выигранных серий», — рассказал Илья «Матч ТВ».
Уже в подтрибунном помещении вратарь подтвердил: подготовка к серии была особой.
«К пенальти готовились, шпаргалки делали. Перед игрой садились, разбирали… Максименко отлично отыграл. В конце второго тайма выручил нас, отправил в серию пенальти. Вратарская победа? Конечно, у нас три вратаря», — сказал Помазун.
Карседо так объяснил свое решение: «Часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера, все иначе. К концу матча у нас была одна замена, мы решили выпустить Помазуна. Илья хорошо справляется с пенальти, специализируется на этом. Но нужно поблагодарить и Максименко, он провел качественную работу», — заявил главный тренер «Спартака».
Историческая серия
Для красно-белых эта игра с «Зенитом» получилась особенной — и не только потому, что подопечные Карседо вышли в финал Пути регионов, где будут биться с ЦСКА. Во-первых, москвичи победили в Санкт-Петербурге впервые за 14 лет — последний успех был в далеком 2012 году в чемпионате России (3:2).
Во-вторых, рухнула гигантская черная полоса «Спартака» — красно-белые не выигрывали в послематчевых пенальти долгие 32 года. В 1994 году команда Олега Романцева победила ЦСКА в Кубке России (2:2, 4:2 по пен.), а с тех пор началось затишье.
Было восемь неудачных попыток: в 2007 году красно-белые уступили «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м — ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м — «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м — «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м — «Зениту» (0:0, 2:4), в 2025-м — махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4).
Но теперь серия позади. А «Спартак» — в финале Пути регионов.
Автор: Артем Белинин
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
