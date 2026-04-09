Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.41
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.15
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
2.99
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.25

Помазун — герой «Спартака». Подготовился к пенальти и вытащил первую серию красно-белых за 32 года

Подарил победу над «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» победил «Зенит» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, 7:6 по пенальти. Главным героем встречи стал вратарь красно-белых Илья Помазун — 29-летний россиянин вышел на поле специально под серию и отлично справился с задачей.

Идеальная подготовка

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 8.04.2026, 20:45
Зенит
0
Спартак
0

Основным вратарем в игре против «Зенита» был Александр Максименко. Он со своей задачей справился, сохранив ворота сухими. Но на серию пенальти главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выпустил Помазуна: Илья в этом сезоне за красно-белых играет только в Кубке.

Экс-армеец не подвел: сперва парировал попытку Андрея Мостового, а позднее отразил удар Даниила Кондакова. Промах молодого воспитанника «Зенита» в итоге стал решающим — после него к точке отправился Кристофер Ву и успешно забил Евгению Латышонку.

После победы Помазун признался, что его появление на поле не было запланированным.

Источник: РИА "Новости"

«Мы тренируем пенальти, я отдельно оставался, и у меня неплохо получалось. Но особой стратегии — выпустить меня под серию пенальти — не было, узнал буквально за минуту. Вышел на холодную голову и сделал то, что сделал. У Максименко лучше статистика пенальти? Возможно, у меня больше выигранных серий», — рассказал Илья «Матч ТВ».

Уже в подтрибунном помещении вратарь подтвердил: подготовка к серии была особой.

Источник: РИА "Новости"

«К пенальти готовились, шпаргалки делали. Перед игрой садились, разбирали… Максименко отлично отыграл. В конце второго тайма выручил нас, отправил в серию пенальти. Вратарская победа? Конечно, у нас три вратаря», — сказал Помазун.

Карседо так объяснил свое решение: «Часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера, все иначе. К концу матча у нас была одна замена, мы решили выпустить Помазуна. Илья хорошо справляется с пенальти, специализируется на этом. Но нужно поблагодарить и Максименко, он провел качественную работу», — заявил главный тренер «Спартака».

Историческая серия

Для красно-белых эта игра с «Зенитом» получилась особенной — и не только потому, что подопечные Карседо вышли в финал Пути регионов, где будут биться с ЦСКА. Во-первых, москвичи победили в Санкт-Петербурге впервые за 14 лет — последний успех был в далеком 2012 году в чемпионате России (3:2).

Во-вторых, рухнула гигантская черная полоса «Спартака» — красно-белые не выигрывали в послематчевых пенальти долгие 32 года. В 1994 году команда Олега Романцева победила ЦСКА в Кубке России (2:2, 4:2 по пен.), а с тех пор началось затишье.

Было восемь неудачных попыток: в 2007 году красно-белые уступили «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м — ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м — «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м — «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м — «Зениту» (0:0, 2:4), в 2025-м — махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4).

Но теперь серия позади. А «Спартак» — в финале Пути регионов.

Автор: Артем Белинин

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти