Нападающий «Ростова» Сулейманов: врать не буду, в таблицу смотрим

В разговоре с каналом «Матч ТВ» нападающий клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» Тимур Сулейманов высказал надежду, что дончане смогут сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата страны по футболу.
«Врать не буду, в таблицу смотрим. Как в неё не смотреть? Нам не хочется оказаться в зоне стыковых матчей или вообще в зоне вылета. Дай бог, что у нас всё получится, и мы останемся в РПЛ», — рассказал Сулейманов.
По итогам 26 сыгранных туров текущего сезона РПЛ донской клуб, которым руководит испанский специалист Джонатан Альба, набрал 27 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре балла. 21 апреля «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 1:1 в гостевой встрече 26-го тура.
26-летний Сулейманов, который выступает за «жёлто-синих» с июня 2025 года, провёл 24 матча в РПЛ, где забил четыре гола.
17 апреля уверенность в том, что «Ростов» не вылетит в Лигу PARI по итогам сезона-2025/2026, высказал голкипер дончан и национальной сборной Таджикистана Рустам Ятимов.