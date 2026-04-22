Хавбек «Ростова» Миронов рассказал о предложении продлить контракт с клубом

С июля 2022 года Миронов, продукт системы московского «Локомотива», является игроком «Ростова». В сезоне-2025/2026 полузащитник вышел на поле в 24 матчах РПЛ, где забил два гола и отдал один ассист, а также в трёх играх FONBET Кубка России (один забитый мяч). Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миронова в полтора миллиона евро.