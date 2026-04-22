Хавбек «Ростова» Миронов рассказал о предложении продлить контракт с клубом

В разговоре с сайтом «РБ Спорт» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» Алексей Миронов высказался о ситуации с вероятным продлением трудового соглашения с дончанами.
Текущий контракт 26-летнего Миронова с «жёлто-синими» истекает в конце декабря 2027 года.
«Есть предложение продлить, агент и клуб общаются. Пока идёт разговор. Осталось четыре игры в РПЛ этого сезона — я бы хотел сыграть по 90 минут в каждой», — рассказал центрхав.
С июля 2022 года Миронов, продукт системы московского «Локомотива», является игроком «Ростова». В сезоне-2025/2026 полузащитник вышел на поле в 24 матчах РПЛ, где забил два гола и отдал один ассист, а также в трёх играх FONBET Кубка России (один забитый мяч). Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миронова в полтора миллиона евро.
10 февраля сайт «Чемпионат» сообщал, что кандидатурой Миронова интересуется другой клуб РПЛ, «Рубин» из Казани.