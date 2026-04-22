«Оренбург» вырвал победу у «Пари НН» из-за дубля, оформленного за 2 минуты

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл нижегородский клуб, когда на 42-й минуте Адриан Бальбоа отличился с пенальти. Во втором тайме игрок «Оренбурга» Алешандре Жезус оформил дубль за две минуты, забив на 80-й и 82-й минутах.
В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» идет на 11-м месте, набрав 23 балла. «Пари Нижний Новгород» расположился в зоне вылета из высшего дивизиона, на 15-м месте, имея в активе 22 очка.
В 27-м туре национального первенства оренбургская команда 25 апреля на выезде сыграет с «Ростовом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени. Нижегородский клуб на день позже на домашнем стадионе примет московский «Спартак», начало матча — 14:00 мск.
Ильдар Ахметзянов
Алексей Шпилевский
Алешандре Жезус
(Хорди Томпсон)
79′
Алешандре Жезус
(Хорди Томпсон)
82′
Адриан Бальбоа
41′
1
Богдан Овсянников
40′
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
26
Эмил Ценов
57′
32
Алексис Кантеро
84′
8
Дамиан Пуэбла
68′
27
Ренат Голыбин
9
Максим Савельев
67′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
89′
33
Ираклий Квеквескири
57
Евгений Болотов
89′
78
Руслан Куль
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
17
Егор Смелов
21
Реналдо Сефас
2
Виктор Александров
4
Илья Кирш
29
Лука Веснер Тичич
90′
69
Артем Сидоренко
77
Андрей Ивлев
47′
70′
23
Хуан Камило Кастильо
85′
27
Вячеслав Грулев
10
Адриан Бальбоа
69′
70′
19
Никита Ермаков
14
Матвей Урванцев
55′
69′
88
Даниил Лесовой
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти