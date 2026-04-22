Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.70
П2
2.88
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.18
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.34
X
2.50
П2
4.47
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.31
X
2.25
П2
3.37
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
5.90
X
2.85
П2
1.92
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.14
П2
3.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.74
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.50
П2
1.14
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.34
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Оренбург» вырвал победу у «Пари НН» из-за дубля, оформленного за 2 минуты

«Оренбург» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл нижегородский клуб, когда на 42-й минуте Адриан Бальбоа отличился с пенальти. Во втором тайме игрок «Оренбурга» Алешандре Жезус оформил дубль за две минуты, забив на 80-й и 82-й минутах.

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» идет на 11-м месте, набрав 23 балла. «Пари Нижний Новгород» расположился в зоне вылета из высшего дивизиона, на 15-м месте, имея в активе 22 очка.

В 27-м туре национального первенства оренбургская команда 25 апреля на выезде сыграет с «Ростовом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:30 по московскому времени. Нижегородский клуб на день позже на домашнем стадионе примет московский «Спартак», начало матча — 14:00 мск.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Алексей Шпилевский
Голы
Оренбург
Алешандре Жезус
(Хорди Томпсон)
79′
Алешандре Жезус
(Хорди Томпсон)
82′
Пари Нижний Новгород
Адриан Бальбоа
41′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
40′
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
26
Эмил Ценов
57′
32
Алексис Кантеро
84′
8
Дамиан Пуэбла
68′
27
Ренат Голыбин
9
Максим Савельев
67′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
89′
33
Ираклий Квеквескири
57
Евгений Болотов
89′
78
Руслан Куль
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
17
Егор Смелов
21
Реналдо Сефас
2
Виктор Александров
4
Илья Кирш
29
Лука Веснер Тичич
90′
69
Артем Сидоренко
77
Андрей Ивлев
47′
70′
23
Хуан Камило Кастильо
85′
27
Вячеслав Грулев
10
Адриан Бальбоа
69′
70′
19
Никита Ермаков
14
Матвей Урванцев
55′
69′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
18
6
Удары в створ
6
1
Угловые
10
4
Фолы
10
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти