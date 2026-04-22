Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.70
П2
19.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
8.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
15.00
П2
1.05
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Агент Батракова: «Скауты “ПСЖ” были на игре “Локомотив” — “Зенит”

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что сегодняшнюю игру 26-го тура РПЛ с «Зенитом» посетили скауты «ПСЖ».

Источник: РИА "Новости"

«На матчах “Локомотива” присутствовали скауты “ПСЖ”. Они были на игре сегодня», — сказал Шпинев, слова которого приводит «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Зенит» завершился вничью со счетом 0:0, Батраков не отметился результативными действиями.

20-летний футболист сборной России в нынешнем сезоне забил 17 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах за «Локомотив». Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
