«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (30-я минута), Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60). У проигравших отличился Иван Обляков (5, с пенальти).
Примечательно, что пенальти для ЦСКА заработал Лусиано Гонду. В январе «Зенит» обменял аргентинца в армейский клуб на Дивеева.
ЦСКА не может выиграть пятый матч подряд в РПЛ. Ранее москвичи проиграли «Сочи» (0:1) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0).
«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (60) свой матч 28-го тура проведет 3 мая. ЦСКА (45) расположился на шестой строчке.
В следующем туре «Зенит» 10 мая примет «Сочи», ЦСКА днем позже в гостях сыграет с «Пари НН».
Фабио Челестини
Сергей Семак
Иван Обляков
4′
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
68′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти