2-й тайм
Метц
1
:
Монако
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
3
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
2
:
Атлетик
4
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Дженоа
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Барселона
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Ланс
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1. Один из голов «Зенита» забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (30-я минута), Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60). У проигравших отличился Иван Обляков (5, с пенальти).

Примечательно, что пенальти для ЦСКА заработал Лусиано Гонду. В январе «Зенит» обменял аргентинца в армейский клуб на Дивеева.

ЦСКА не может выиграть пятый матч подряд в РПЛ. Ранее москвичи проиграли «Сочи» (0:1) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0).

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (60) свой матч 28-го тура проведет 3 мая. ЦСКА (45) расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» 10 мая примет «Сочи», ЦСКА днем позже в гостях сыграет с «Пари НН».

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
4′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
68′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
15
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше