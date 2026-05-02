Вот на что способен «Зенит», когда хочет играть в футбол! ЦСКА разбит, а команда Семака — на первом месте

В гонке за медалями
Уже третий год подряд «Зенит» и ЦСКА играют друг с другом в мае. В 2024-м армейцы победили команду Сергея Семака на выезде в РПЛ и чуть не лишили ее чемпионства, а затем уступили ей в серии пенальти в кубковой игре. В прошлом году уже ЦСКА выбил «Зенит» из младшего турнира за шаг до битвы за трофей.
На этот раз матч в Москве тоже решал многое. А как может быть иначе, когда одни борются за золото, другие за бронзу, а до финиша чемпионата остается всего три тура?
ЦСКА накануне получил сразу несколько подарков. Его конкуренты — «Спартак», «Локомотив» и «Балтика» — набрали на троих всего один балл. Это означало, что победа над «Зенитом» позволит армейцам подняться на четвертое место и оказаться всего в двух очках от третьего.
Но и перед сине-бело-голубыми стоит задача максимальной важности: они могут остаться без титула второй год подряд. В Санкт-Петербурге в последние недели регулярно говорят о том, что впереди остались только финалы. И один из них ждал «Зенит» на «ВЭБ Арене».
У петербуржцев после дисквалификации вернулся Глушенков, а хорошо сыгравший с «Ахматом» Кондаков остался в запасе. Кроме того, Караваев уступил на правом фланге место Дркушичу, хотя восстановился Мантуан и оказался в заявке.
У ЦСКА перестановок в основе было больше. Фабио Челестини решил, что давать отдых лидерам перед кубковой игрой со «Спартаком» нет смысла, ведь и в чемпионате задачи еще есть, поэтому состав выглядел боевым. В основу вернулся и Лусиано, который в Казани вышел только на замену, причем на правый фланг. И сейчас аргентинец тоже начал на позиции вингера, на которой его часто использовал Семак.
Лусиано заработал пенальти, Дивеев забил
Именно Гонду и стал одним из главных героев стартовых минут. Дуглас сфолил на своем бывшем одноклубнике в штрафной, и Инал Танашев тут же назначил пенальти. Обляков в РПЛ еще ни разу не мазал с 11-метровой отметки — и здесь был безупречен.
ЦСКА отлично начал матч, даже если убрать за скобки гол. Давление хозяев было существенным, и «Зенит» с трудом с ним справлялся. Достаточно сказать, что на отрезке с 1-й по 26-ю минуту армейцы победили по ударам в сторону ворот 7:1. Правда, в створ — только с пенальти. Но минимум один опасный момент у ворот Адамова был, когда Обляков в одиночку протащил мяч к штрафной и чуть не оформил дубль — мяч пролетел в метре от штанги.
«Зенит» начал просыпаться ближе к середине тайма. Сначала Глушенков чуть не попал в дальний угол, затем Соболев попытался забить через себя. Но на полную мощь петербуржцы включились примерно на исходе часа, когда ЦСКА оказался заперт в своих владениях. На этом отрезке тоже сверкал Глушенков, который мог сравнять счет. Но Максима затмил Дивеев — сперва он просто опасно пробил с углового, а на 30-й минуте прошил Торопа. Это первый гол Игоря за «Зенит»: как символично, что он отличился именно в матче со своей бывшей командой. Успех он, конечно, не праздновал.
Дивеев вообще был заряжен. Показательный момент произошел на 39-й минуте, когда он чуть не забил второй мяч после подачи Педро, но тут же переключился, быстро вернулся в оборону и ювелирным подкатом лишил Поповича выхода один на один. Эти два эпизода разделили всего десять секунд.
В концовке еще раз отличиться мог Глушенков — Тороп пусть не сразу, но поймал мяч. Этот эпизод подвел черту под шикарной игрой «Зенита» во второй половине тайма: с 27-й минуты он разгромил ЦСКА по ударам как по воротам (7:0), так и в створ (5:0). Интересно, выдали бы сине-бело-голубые такой мощный отрезок при счете 0:0?
Второй тайм — целиком за гостями
Второй тайм обе команды начали аккуратно и в неспешном темпе. Но в нужный момент «Зенит» включился. На 51-й минуте Луис Энрике быстро сориентировался при ауте, вбросил мяч на свободного Глушенкова, а Максим, уйдя от защитников, навесил на Соболева. Александр тоже здорово сориентировался: вылетел из-за спин соперников и рыбкой вывел «Зенит» вперед.
Петербуржцы заиграли. Глушенков проводил один из лучших матчей в сезоне и логично сделал голевой пас. А вскоре снова ассистировал, причем еще красивее. Плассированной передачей со штрафного Максим вывел Луиса Энрике на ударную позицию, а тот наконец-то показал, почему он — футболист сборной Бразилии. Эффектным ударом прямо под штангу Энрике сделал счет 3:1.
У ЦСКА мало что получалось. Стоит отметить только момент на 55-й минуте, когда Обляков после розыгрыша штрафного сделал пас на свободного Кругового и удар Данила заблокировали защитники.
«Зенит» был точно ближе к четвертому голу, чем армейцы ко второму. В роли тончайшего ассистента выступал даже Соболев — на 71-й минуте он разрезающим пасом вывел Вендела на оперативный простор, но бразилец пожадничал и загубил момент.
А спустя десять минут у сине-бело-голубых возник еще более перспективный эпизод. Барриос выводил Глушенкова один на один, но Данилов в последний момент бросился под мяч.
В добавленное время еще и Кондаков с Дркушичем были близки к голу, однако счет крупным так и не стал. Впрочем, по смыслу это все равно разгром красно-синих: достаточно сказать, что их единственный удар в створ нанес Обляков с пенальти.
ЦСКА прощается с надеждами на бронзу — пять очков за два тура не отыграть. А «Зенит» минимум на сутки возвращается на вершину таблицы и ждет, что «Акрон» в воскресенье отберет очки у «Краснодара».
Фабио Челестини
Сергей Семак
Иван Обляков
5′
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
