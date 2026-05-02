Семак назвал заслуженной победу над ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Победа «Зенита» в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА является заслуженной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Зенит» обыграл в Москве ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со счетом 3:1.
«Игра началась для нас непросто — с 0:1, но впоследствии сумели переломить ход матча и заслуженно победили. ЦСКА оставлял пространство за спинами своих игроков, чем мы не сумели воспользоваться, — сказал Семак. — В борьбе за первое место нам надо смотреть на себя и побеждать в каждом матче».
«Достаточно быстро забили во втором тайме второй мяч, игра раскрылась. У нас есть игроки, которые могут создавать моменты», — добавил он.
Благодаря этой победе «Зенит» за два тура до окончания чемпионата вышел на первое место с 62 очками. У идущего вторым «Краснодара» 60 очков и матч в запасе. «В каждом чемпионате до 24-го, 25-го тура есть команда, которая идет вровень с “Зенитом”. Но в концовке мы дожимаем, а та команда очки теряет. В этом отношении мы не стали хуже. Да, у нас нет игрока, который может помногу забивать, и в этом компоненте мы ниже. Но у нас хорошая глубина», — отметил Семак.
«Зенит» в следующем туре РПЛ 10 мая примет «Сочи».
Фабио Челестини
Сергей Семак
Иван Обляков
5′
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
