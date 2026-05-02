Семак назвал заслуженной победу над ЦСКА в РПЛ

Благодаря этой победе «Зенит» за два тура до окончания чемпионата вышел на первое место с 62 очками. У идущего вторым «Краснодара» 60 очков и матч в запасе. «В каждом чемпионате до 24-го, 25-го тура есть команда, которая идет вровень с “Зенитом”. Но в концовке мы дожимаем, а та команда очки теряет. В этом отношении мы не стали хуже. Да, у нас нет игрока, который может помногу забивать, и в этом компоненте мы ниже. Но у нас хорошая глубина», — отметил Семак.