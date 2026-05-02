Семак — о Дивееве: «Приобрели нужного игрока. Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло»

— В голах приняли участие Дивеев и Гонду.
— Мы приобрели нужного игрока. Игорь хорошо действует на втором этаже. Я давно говорил, что Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло. Ему нужно было перезапустить карьеру. Возможно, что у Лусиано был особый настрой. Сегодня Игорь забил, но я не думаю, что он хотел кому-то доказать.
— Почему такой «Зенит» видим очень редко?
— Мы набрали в прошлом году 66 очков, но этого не хватило. Доминирование ожидают, потому что мы задали такую планку. Есть много команд, которые идут вровень с нами, просто в концовке чемпионата мы дожимаем, а конкуренты теряют очки. У нас есть разноплановые игроки, конечно, они не все подходят сразу, поэтому нужно вливаться в коллектив. Джону Джону сложно вливаться в коллектив, например. У нас нет ярких бомбардиров, поэтому мы ниже в этом компоненте, но есть глубина.
«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».
Фабио Челестини
Сергей Семак
Иван Обляков
5′
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
