Матч-центр
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Ланс
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Барселона
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Дженоа
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
Семак — о Дивееве: «Приобрели нужного игрока. Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника команды Игоря Дивеева в матче с ЦСКА (3:1) в 28-м туре РПЛ. Дивеев в игре забил гол.

Источник: РИА "Новости"

— В голах приняли участие Дивеев и Гонду.

— Мы приобрели нужного игрока. Игорь хорошо действует на втором этаже. Я давно говорил, что Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло. Ему нужно было перезапустить карьеру. Возможно, что у Лусиано был особый настрой. Сегодня Игорь забил, но я не думаю, что он хотел кому-то доказать.

— Почему такой «Зенит» видим очень редко?

— Мы набрали в прошлом году 66 очков, но этого не хватило. Доминирование ожидают, потому что мы задали такую планку. Есть много команд, которые идут вровень с нами, просто в концовке чемпионата мы дожимаем, а конкуренты теряют очки. У нас есть разноплановые игроки, конечно, они не все подходят сразу, поэтому нужно вливаться в коллектив. Джону Джону сложно вливаться в коллектив, например. У нас нет ярких бомбардиров, поэтому мы ниже в этом компоненте, но есть глубина.

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти