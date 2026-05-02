Кисляк о поражении «Зенита»: «Можно найти положительные вещи, команда борется. Не только результат все определяет»

«Начало матча было хорошим. Забили быстрый гол. “Зенит” ничего не мог сделать. Гол с углового в наши ворота чуть пошатнул. Во втором тайме мастерство игроков “Зенита” сыграло свою роль. Сегодня на что-то сетовать тяжело, просто “Зенит” оказался сильнее. Сложно что-то добавить.



В последних двух матчах можно найти положительные вещи. Команда ищет свою игру. В начале весны были провальные матчи по игре и борьбе, а сейчас команда играет и борется. Не только результат все определяет. Следующий матчи могут быть интересными. Прошедшие игры надо забыть.



Со “Спартаком” будут эмоции и битва. Это совершенно другое. А так просто идем от матча к матчу», — передает слова Кисляка корреспондент Sport24 Сергей Козлов.