Дивеев: «Уважаю ЦСКА. Но в этот вечер праздник у “Зенита”»

Сегодня сине-бело-голубые на выезде обыграли ЦСКА со счетом 3:1. Дивеев стал автором первого гола петербуржцев в матче.
«Очень рад был увидеть старых друзей! Уважаю ЦСКА и людей, которых встретил сегодня. Но в этот вечер праздник у нас — у “Зенита”! Всех с заслуженной победой! Сегодня наших болельщиков было очень много. Я надолго запомню момент, когда вы скандировали мою фамилию. До мурашек! Спасибо вам, а продолжаем борьбу! Нас ничего не устроит, кроме первого места.
PS: от Тимощука жду 50 отжиманий за неверие в мой гол», — написал Дивеев в своем телеграм-канале.
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти