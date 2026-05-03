Дивеев высказался о победе над ЦСКА

Матч-центр
Футбол. Италия
13:30
Болонья
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.46
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
14:30
Сочи
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.72
Футбол. Италия
16:00
Сассуоло
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.05
П2
1.74
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.25
П2
5.23
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.91
П2
8.00
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
5.89
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Акрон
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.91
П2
1.50
Футбол. Испания
17:15
Хетафе
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.23
П2
4.60
Футбол. Англия
17:30
Манчестер Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.91
П2
2.95
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.95
П2
1.68
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.57
П2
4.87
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.92
П2
5.47
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.74
П2
3.70
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.57
П2
2.45
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.92
П2
1.97
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.56
П2
3.95
Футбол. Испания
19:30
Бетис
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
5.98
Футбол. Германия
20:30
Фрайбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.60
П2
2.74
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.69
П2
3.41
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.31
П2
13.25
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.86
П2
3.22
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.03
П2
1.75
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Дивеев высказался о победе над ЦСКА

Дивеев: рад был увидеть старых друзей из ЦСКА, но сегодня праздник у «Зенита».

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев заявил, что рад был увидеть старых друзей из московского ЦСКА, за который ранее выступал.

В субботу «Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. В первом тайме Дивеев отличился голом, замкнув головой подачу с углового. Спортсмен перешел в «Зенит» в январе.

«Очень рад был увидеть старых друзей! Уважаю ЦСКА и людей, которых встретил сегодня. Но в этот вечер праздник у нас — у “Зенита”! Всех с заслуженной победой! Сегодня наших болельщиков было очень много. Я надолго запомню момент, когда вы скандировали мою фамилию. До мурашек! Спасибо вам, продолжаем борьбу! Нас ничего не устроит, кроме первого места», — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

За два тура до финиша чемпионата «Зенит» с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на два балла.

Дивееву 26 лет. Воспитанник «Уфы» выступал за ЦСКА с лета 2019 года. В составе столичного клуба он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Защитник провел 19 матчей за сборную России, в которых забил один гол.

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти