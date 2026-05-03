Дивеев высказался о победе над ЦСКА

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев заявил, что рад был увидеть старых друзей из московского ЦСКА, за который ранее выступал.
В субботу «Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. В первом тайме Дивеев отличился голом, замкнув головой подачу с углового. Спортсмен перешел в «Зенит» в январе.
«Очень рад был увидеть старых друзей! Уважаю ЦСКА и людей, которых встретил сегодня. Но в этот вечер праздник у нас — у “Зенита”! Всех с заслуженной победой! Сегодня наших болельщиков было очень много. Я надолго запомню момент, когда вы скандировали мою фамилию. До мурашек! Спасибо вам, продолжаем борьбу! Нас ничего не устроит, кроме первого места», — написал Дивеев в своем Telegram-канале.
За два тура до финиша чемпионата «Зенит» с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на два балла.
Дивееву 26 лет. Воспитанник «Уфы» выступал за ЦСКА с лета 2019 года. В составе столичного клуба он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Защитник провел 19 матчей за сборную России, в которых забил один гол.
Фабио Челестини
Сергей Семак
Иван Обляков
5′
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
