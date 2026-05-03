Юрий Сёмин: в ЦСКА не только тренер несёт ответственность, но и игроки

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
1
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.65
П2
5.25
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
3.01
X
2.20
П2
4.50
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.01
П2
4.73
Футбол. Италия
16:00
Сассуоло
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.72
X
4.04
П2
1.74
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.28
П2
5.80
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.96
П2
8.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
5.89
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
17:00
Акрон
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
6.30
X
5.04
П2
1.48
Футбол. Испания
17:15
Хетафе
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.24
П2
4.61
Футбол. Англия
17:30
Манчестер Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.85
П2
2.90
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.95
П2
1.67
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.57
П2
4.87
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.94
П2
5.32
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.74
П2
3.70
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.57
П2
2.39
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.71
X
3.95
П2
1.95
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.38
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.66
П2
4.07
Футбол. Испания
19:30
Бетис
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.26
П2
5.94
Футбол. Германия
20:30
Фрайбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.60
П2
2.72
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.70
П2
3.38
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.19
П2
13.25
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.87
П2
3.26
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.10
П2
1.76

Юрий Сёмин: в ЦСКА не только тренер несёт ответственность, но и игроки

В беседе с сайтом «РБ Спорт» заслуженный тренер РСФСР по футболу Юрий Сёмин оценил игру столичного ПФК ЦСКА в последних турах сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

В беседе с сайтом «РБ Спорт» заслуженный тренер РСФСР по футболу Юрий Сёмин оценил игру столичного ПФК ЦСКА в последних турах сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У ЦСКА был очень хороший период до зимней паузы. Футболистам нужно посмотреть на самих себя. Не только тренер несёт ответственность за результат, но и игроки. Футболисты ЦСКА должны стать лучше, потому что они талантливые», — заявил мэтр.

2 мая в Москве на поле «ВЭБ Арены» «армейцы» под руководством Фабио Челестини со счётом 1:3 уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче 28-го тура РПЛ. Единственный мяч в составе «красно-синих» на пятой минуте с пенальти забил полузащитник Иван Обляков.

Таким образом, ЦСКА сумел победить лишь в одной домашней встрече календарного 2026 года. После 28 сыгранных туров текущего сезона чемпионата подопечные Челестини набрали 45 баллов и занимают в турнирной таблице шестую позицию.

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше