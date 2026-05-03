Хет-трик Кравцова принес аутсайдеру РПЛ победу над «Оренбургом»

«Сочи» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».
В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Кравцов (7-я, 33-я, 67-я минуты). Единственный мяч оренбургской команды забил Алешандре Жезус на 69-й минуте.
Для сочинского клуба эта победа стала четвертой за последний пять матчей. До 24-го тура команда выигрывала в сезоне РПЛ лишь дважды. После 28 туров «Сочи» с результатом в 21 очко идет на последнем 16-м месте. «Оренбург» (26) расположился на 13-й строчке.
В 29-туре «Оренбург» 10 мая примет самарские «Крылья Советов», а «Сочи» в этот же день в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».
Игорь Осинькин
Ильдар Ахметзянов
Кирилл Кравцов
7′
Кирилл Кравцов
(Руслан Магаль)
33′
Кирилл Кравцов
(Владимир Ильин)
67′
Алешандре Жезус
(Хорди Томпсон)
69′
35
Александр Дегтев
90+5′
82
Сергей Волков
39′
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
59′
28
Руслан Магаль
98
Владимир Ильин
90′
19
Александр Коваленко
29
Роман Ежов
32′
7
Антон Зиньковский
8
Михаил Игнатов
78′
20
Дмитрий Васильев
16
Максим Мухин
90′
11
Павел Мелешин
14
Кирилл Кравцов
90′
18
Артем Корнеев
1
Богдан Овсянников
4
Данила Хотулев
6
Джон Алекс Паласиос
18
Фахд Муфи
32
Алексис Кантеро
37
Ду Кейрос
65
Иван Иващенко
46′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
64′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
82′
29
Анас Эль-Махрауи
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
27
Ренат Голыбин
57
Евгений Болотов
72′
33
Ираклий Квеквескири
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
