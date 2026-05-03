Хет-трик Кравцова принес аутсайдеру РПЛ победу над «Оренбургом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.75
П2
9.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.40
П2
2.25
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.55
П2
1.75
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.05
П2
5.20
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
2
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
21.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.40
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Акрон
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
2.20
П2
2.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.03
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.99
П2
1.91
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.66
П2
4.07
Футбол. Испания
19:30
Бетис
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.32
П2
6.28
Футбол. Германия
20:30
Фрайбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.62
П2
2.70
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.71
П2
3.37
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.32
П2
13.50
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.88
П2
3.22
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.13
П2
1.74
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Хет-трик Кравцова принес аутсайдеру РПЛ победу над «Оренбургом»

«Сочи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:1.

Источник: Соцсети

«Сочи» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Кравцов (7-я, 33-я, 67-я минуты). Единственный мяч оренбургской команды забил Алешандре Жезус на 69-й минуте.

Для сочинского клуба эта победа стала четвертой за последний пять матчей. До 24-го тура команда выигрывала в сезоне РПЛ лишь дважды. После 28 туров «Сочи» с результатом в 21 очко идет на последнем 16-м месте. «Оренбург» (26) расположился на 13-й строчке.

В 29-туре «Оренбург» 10 мая примет самарские «Крылья Советов», а «Сочи» в этот же день в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».

Сочи
3:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
3.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Ильдар Ахметзянов
Голы
Сочи
Кирилл Кравцов
7′
Кирилл Кравцов
(Руслан Магаль)
33′
Кирилл Кравцов
(Владимир Ильин)
67′
Оренбург
Алешандре Жезус
(Хорди Томпсон)
69′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
90+5′
82
Сергей Волков
39′
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
59′
28
Руслан Магаль
98
Владимир Ильин
90′
19
Александр Коваленко
29
Роман Ежов
32′
7
Антон Зиньковский
8
Михаил Игнатов
78′
20
Дмитрий Васильев
16
Максим Мухин
90′
11
Павел Мелешин
14
Кирилл Кравцов
90′
18
Артем Корнеев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
4
Данила Хотулев
6
Джон Алекс Паласиос
18
Фахд Муфи
32
Алексис Кантеро
37
Ду Кейрос
65
Иван Иващенко
46′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
64′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
82′
29
Анас Эль-Махрауи
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
27
Ренат Голыбин
57
Евгений Болотов
72′
33
Ираклий Квеквескири
Статистика
Сочи
Оренбург
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
5
3
Угловые
4
11
Фолы
17
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти