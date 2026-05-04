Нервное окончание: «Зенит» и «Краснодар» сохраняют интригу в золотой гонке

Петербургский «Зенит» в 28-м туре чемпионата России выиграл в гостях у ЦСКА (3:1) и продолжает борьбу за золото с «Краснодаром», от которого за два матча до финиша отстает на одно очко. «Быки» в минувшие выходные в гостях переиграли тольяттинский «Акрон» (1:0). Претенденты на чемпионство ушли далеко вперед от группы команд, которая борется за третье место и продолжает играть в поддавки. Идущий третьим «Локомотив» сыграл вничью в дерби с «Динамо» (1:1) и толком не воспользовался поражениями трех своих преследователей — московского «Спартака», проигравшего в гостях самарским «Крыльям Советов» (1:2), калининградской «Балтики», уступившей дома казанскому «Рубину» (0:1), и ЦСКА.
ЦСКА — «Зенит»
Незадолго до этого матча стало известно, что из-за травм до конца сезона армейцы не смогут рассчитывать на своих лидеров — вратаря Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса. Также из-за повреждений выбыли защитник Матвей Лукин и полузащитник Кирилл Глебов.
Это всё усугубляло и без того печальное положение ЦСКА, вчистую проваливающего вторую часть сезона, — казавшиеся зимой претендентами на золото подопечные Фабио Челестини в десяти весенних турах чемпионата одержали всего две победы.
Теперь армейцы почти потеряли шансы даже на бронзовые медали. Единственная возможность спасти сезон — победа в Кубке России. Но для этого в финале «Пути регионов» необходимо победить «Спартак» (матч состоится уже 6 мая), а затем выиграть суперфинал у «Краснодара» или московского «Динамо».
Тем не менее начало матча с «Зенитом» дало повод предположить, что красно-синие окажут сопротивление петербургскому клубу. Уже на пятой минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Вскоре ЦСКА имел еще пару неплохих моментов, но к середине первого тайма сказались лучшая физическая готовность и организация игры гостей.
На 30-й минуте счет сравнял Игорь Дивеев. Он не стал праздновать мяч, забитый в ворота клуба, за который он отыграл более семи лет и из которого ушел в январе, когда армейцы предпочли обменять его на нападающего Лусиано Гонду. Форвард с тех пор забил всего один гол в чемпионате. Столько же, сколько Дивеев после перехода в «Зенит».
В первые 15 минут второго тайма благодаря голам Александра Соболева и Луиса Энрике гости сделали счет 3:1, спокойно довели игру до победы и продолжили гонку с «Краснодаром» за золото. ЦСКА остается шестым и отстает от третьего места на пять очков.
— Мы заслуженно выиграли этот матч, — сказал «Известиям» ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра. — Даже когда проигрывали 0:1, были уверены, что отыграемся. Команда показала характер и очень быстрый футбол. Считаю, что мы играли хорошо и провели один из лучших наших выездных матчей в этом сезоне.
«Акрон» — «Краснодар»
Матч в Самаре проходил на следующий день после встречи ЦСКА и «Зенита», поэтому сине-бело-голубые своей победой над армейцами минимум на 22 часа обеспечили себе первое место в таблице. Но затем им вновь пришлось мириться с второй строчкой — «Краснодар» сумел в очередной раз выиграть, пусть и не без труда.
Первый тайм прошел в равной борьбе с минимумом моментов у обеих команд. В начале второго тайма после прострела Оласу Джон Кордоба сумел поразить пустые ворота «Акрона», но судья после видеопросмотра момента зафиксировал нарушение правил со стороны колумбийского нападающего в борьбе с защитником тольяттинцев Маратом Бокоевым.
На 72-й минуте после неудачного выноса мяча с половины поля хозяев его подобрал Эдуард Сперцян и сделал заброс на Кордобу. Тот вошел в штрафную и ударом с острого угла все-таки смог открыть счет в матче.
В оставшееся время «Краснодар» удержал преимущество и продолжает лидировать в чемпионате. «Акрон» на 12-м месте с отрывом в одно очко от зоны переходных матчей.
— Было тяжело. Мы контролировали игру, но соперник оборонялся очень низко, почти все игроки «Акрона» были за линией мяча. Поэтому нам не удавалось создавать моменты в атаке, — заявил защитник «Краснодара» Жубал. — Хорошо, что во втором тайме постепенно смогли найти возможности для взятия чужих ворот, и одну из них использовали. Очень счастливы, что удалось выиграть такой сложный матч.
«Крылья Советов» — «Спартак»
За два дня до игры «Акрона» и «Краснодара» в Самаре на том же стадионе бились местные «Крылья Советов» и московский «Спартак». У красно-белых самый разгар борьбы за бронзу, а «Крылья» отчаянно пытаются избежать вылета из РПЛ. И пока делают это успешно.
В конце марта они пережили смену главного тренера. Вместо Магомеда Адиева пост занял Сергей Булатов. Начал он не лучшим образом — два поражения и две ничьи в первых четырех матчах чемпионата. Из-за этого волжане максимально приблизились к предпоследнему месту и зоне вылета.
Но дальше случились две домашние победы над московскими топ-клубами. Сначала был обыгран «Локомотив», а 1 мая «Крылья» взяли верх над «Спартаком». Уже на 13-й минуте самарцы открыли счет — с пенальти отличился Фернандо Костанца.
До перерыва они скорее были лучше по игре, чем набравший весной ход «Спартак». «Крылья» могли удваивать счет, но не использовали свои моменты. Во втором тайме уже подопечные Хуана Карлоса Карседо имели тотальное преимущество. И заслуженно сравняли счет на 68-й минуте — мяч забил Манфред Угальде. Но хозяева воспользовались одним из немногих моментов у чужих ворот после перерыва, и на 78-й минуте Кирилл Печенин принес им победу.
«Крылья» поднялись на 11-е место и избежали прямого вылета из РПЛ. Но отрыв от зоны переходных матчей всего три очка, поэтому борьба для самарцев продолжается. «Спартак» остался на четвертой строчке и дал «Локо» шанс нарастить отрыв в борьбе за бронзу.
— В последнее время стали играть лучше — вот и очки пошли, — отметил в разговоре с «Известиями» вратарь «Крыльев» Сергей Песьяков. — Где-то нам повезло в игре со «Спартаком», но в целом считаю, что мы своей игрой удачу заслужили. Очень приятно побеждать всегда, но сейчас важно продолжить эту победную серию в оставшихся двух матчах. Мы ошибаться не имеем право — надо решить задачу остаться в РПЛ.
«Локомотив» — «Динамо» (Москва)
«Локомотив» играл свой матч всего вслед за поражением «Спартака» в Самаре. Соперник «железнодорожников» — московское «Динамо» — уже давно застрял в середине таблицы чемпионата, и главный для него турнир сейчас — Кубок России. 7 мая подопечные Ролана Гусева в финале «Пути РПЛ» проведут выездной ответный матч с «Краснодаром». Первая игра завершилась вничью (0:0).
В случае успеха во встрече с «быками» «Динамо» сыграет 24 мая в суперфинале со «Спартаком» или ЦСКА. Несмотря на важность Кубка, бело-голубые серьезно отнеслись и к дерби в чемпионате. На 24-й минуте они открыли счет благодаря голу Николаса Маричаля, выигравшего верховую борьбу у Жерзино Ньямси, который несколькими минутами ранее вышел на замену вместо получившего травму Сесара Монтеса.
«Локо» прибавил после перерыва. На 53-й минуте Артем Карпукас сравнял счет. Вскоре Дмитрий Воробьев едва не вывел красно-зеленых вперед, но мяч после его удара попал в перекладину. До конца игры «Локомотив» имел преимущество, однако воплотить его в победу так и не смог. Теперь подопечные Михаила Галактионова опережают на два очка «Спартак».
— На мой взгляд, мы провели хороший матч и заслужили победу, но, к сожалению, где-то торопились, где-то неправильно распоряжались мячом, — сказал «Известиям» полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. — К сожалению, этой весной нам не везет, очень много потеряли очков из-за слабой реализации моментов. Но надо двигаться дальше, у нас хорошие шансы на бронзовые медали, всё в наших руках — надо готовиться к последним двум матчам и выиграть их.
Также в прошедшем туре состоялось еще четыре матча. «Ростов» выиграл в гостях у махачкалинского «Динамо» (2:1). Идущий последним «Сочи» победил дома «Оренбург» (3:1) и приблизился к конкурентам по борьбе за выживание. «Балтика» на своем поле проиграла казанскому «Рубину» (0:1) и теперь отстает от третьего места на четыре очка. Грозненский «Ахмат» в родных стенах выиграл у «Пари Нижний Новгород» (2:0).
Алексей Фомин