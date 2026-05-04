Нервное окончание: «Зенит» и «Краснодар» сохраняют интригу в золотой гонке

Петербургский «Зенит» в 28-м туре чемпионата России выиграл в гостях у ЦСКА (3:1) и продолжает борьбу за золото с «Краснодаром», от которого за два матча до финиша отстает на одно очко. «Быки» в минувшие выходные в гостях переиграли тольяттинский «Акрон» (1:0). Претенденты на чемпионство ушли далеко вперед от группы команд, которая борется за третье место и продолжает играть в поддавки. Идущий третьим «Локомотив» сыграл вничью в дерби с «Динамо» (1:1) и толком не воспользовался поражениями трех своих преследователей — московского «Спартака», проигравшего в гостях самарским «Крыльям Советов» (1:2), калининградской «Балтики», уступившей дома казанскому «Рубину» (0:1), и ЦСКА.