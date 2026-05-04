«Такой пенальти привезти может только тупой футболист»: Ловчев жестко раскритиковал игру Барко в матче с «Крыльями»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о действиях полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче 28‑го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Источник: spartak.com

«Спартаку» в первом тайме поставили пенальти после нарушения Барко на игроке «Крыльев» Сергее Бабкине.

"Сначала я даже не понял, что это был Барко, без разницы кто. Такой пенальти привезти в свои ворота может только тупой футболист. Любой игрок, который делает так, не очень умен. Мне говорят, что Барко не защитник, но он в футбол играет с пяти‑шести лет, как и мы, а нас в ворота раньше поставь — мы бы и там сыграли. Тихонов это, кстати, прекрасно продемонстрировал один раз.

Его (Барко) покупают за большие деньги, а он сбивает соперника, когда тот, наоборот, уходит от чужих ворот и бежит на выход из штрафной. Встань, руки за спиной сожми и улыбайся. Какая разница, какая у тебя позиция? Во дворе мы все бегали на любой позиции, все понимали, как играть на любом участке поля. Если ты понимаешь футбол, умеешь играть, зачем совершать такую тупость? Это не первый случай, то же самое у Джику было с «Динамо». Как можно всю жизнь играть в футбол и делать такие глупые ошибки? Это просто безответственность, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 20519 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Спартак
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
56′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
84′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Крылья Советов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
3
5
Угловые
0
10
Фолы
12
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
