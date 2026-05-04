Пятибратов: Заболотный — ответственный парень и добропорядочный гражданин

Российский тренер Дмитрий Пятибратов выразил надежду, что нападающему «Спартака» Антону Заболотному не вынесут суровое наказание за допинг-пробу.
Ранее сообщалось, что Заболотный был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило форварду участвовать в тренировках и играх.
«К сожалению, у Заболотного не было игрового времени в “Спартаке”. Надо было уходить в аренду, чтобы играть. Уважаю возраст Антона, в 34 года нужно получать удовольствие от игры. Эта история очень сложная для него. Заболотный — ответственный парень и добропорядочный гражданин. Он мог принять препарат без умысла.
Не хотелось бы, чтобы ему выносили серьёзное наказание. Уверяю, в РПЛ есть много клубов, где он мог бы себя реализовать. У него огромные шансы ещё поиграть, он достойный футболист. Антон был бы игроком стартового состава почти в любом клубе нижней восьмёрки РПЛ. Главное, чтобы ему не вынесли суровый вердикт", — сказал Пятибратов Metaratings.ru.
В предыдущий раз Заболотный выходил на поле 19 апреля в игре 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:1). В текущем сезоне 34‑летний форвард провёл 16 матчей во всех турнирах без голов и с тремя результативными передачами, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.