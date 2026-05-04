1-й тайм
Челси
0
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Шинник
0
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Смородская о Заболотном: ужасное и безответственное поведение футболиста

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением касательно ситуации с допинг-пробой нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

Источник: Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что футболист был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило форварду участвовать в тренировках и играх.

«Ужасное и безответственное поведение футболиста. Не понимаю, как это случилось, но ситуация очень неприятная как для самого Заболотного, так и для “Спартака”, — сказала Смородская Metaratings.ru.

В предыдущий раз Заболотный выходил на поле 19 апреля в игре 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:1). В текущем сезоне 34‑летний форвард провёл 16 матчей во всех турнирах без голов и с тремя результативными передачами, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол. Премьер-лига
11.05
Спартак
:
Рубин
