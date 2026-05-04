Смородская о Заболотном: ужасное и безответственное поведение футболиста

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением касательно ситуации с допинг-пробой нападающего «Спартака» Антона Заболотного.
Ранее сообщалось, что футболист был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило форварду участвовать в тренировках и играх.
«Ужасное и безответственное поведение футболиста. Не понимаю, как это случилось, но ситуация очень неприятная как для самого Заболотного, так и для “Спартака”, — сказала Смородская Metaratings.ru.
В предыдущий раз Заболотный выходил на поле 19 апреля в игре 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:1). В текущем сезоне 34‑летний форвард провёл 16 матчей во всех турнирах без голов и с тремя результативными передачами, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.