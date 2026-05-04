Вратарь и молодой специалист. Что известно о тренере ЦСКА Игдисамове

Он будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА после ухода Фабио Челестини.

Источник: ПФК ЦСКА

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дмитрий Игдисамов будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона после ухода с поста Фабио Челестини. ТАСС рассказывает, чем известен Игдисамов.

Образование и игровая карьера

  • Игдисамов родился в Ташкенте, там же начал футбольную карьеру. Он выступал на позиции вратаря.
  • В 15 лет перешел в футбольную школу «Электрон» из Казани, где стал привлекаться к играм за взрослую команду.
  • Далее в его карьере был мини-футбольный клуб «Приволжанин».
  • В 22 года он решил завершить карьеру футболиста из-за травм и отсутствия перспектив.
  • Учился в институте в Казани, вместе с тем совмещал работу в одной из школ — в кружке дополнительного образования, летом был футбол, зимой — хоккей.
  • По его словам, развиваться дальше на тренерском поприще ему посоветовала жена.

Путь тренера

  • Специалист пошел в футбольный клуб «Рубин», где прошел собеседование у директора академии Ивана Даниеляна.
  • Начал работать с детьми дошкольного возраста. В 2008 и 2009 годах «Рубин» стал чемпионом России, казанской команде предстояли матчи с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
  • После приглашения в «Рубин» испанских методистов проводил с ними много времени, получая интересную для себя информацию.
  • В 2012 году Игдисамов начал работать с командой «Рубина» 2000 года рождения, спустя 1,5 года после прихода в клуб.
  • Проработал с командой 3,5 года, дальше взял игроков 2002 года рождения.
  • На одном из турниров познакомился с на тот момент спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном, тогда же получил приглашение перейти в ЦСКА.

Работа в ЦСКА

  • В Москве прошел обучение на лицензию B-UEFA, во время одной из сессий его пригласили на собеседование в армейский клуб, но Игдисамову не удалось договориться с Олегом Яровинским, занимавшим пост спортивного директора армейцев.
  • В итоге Игдисамов перешел в академию ЦСКА в январе 2019 года.
  • Работал с командами до 16 и 17 лет, в июне 2023 года возглавил молодежку.
  • В команде работал с Джамалутдином Абдулкадыровым, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым.
  • Вместе с командой выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги в 2024 году.
  • 25 марта вошел в тренерский штаб ЦСКА. Сейчас тренеру 39 лет.

