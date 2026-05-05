«Спартак» продлил контракт с Дмитриевым

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.
«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в “Спартаке”. Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы “Спартаку”!» — заявил футболист.
Дмитриев является воспитанником петербургского «Зенита» и перешел в «Спартак» в 2024 году. Футболист дебютировал за «красно-белых» летом 2025 года и с тех пор провел 32 матча, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач. Также Дмитриев выступал в составе самарских «Крыльев Советов», екатеринбургского «Урала» и «Ленинградца».