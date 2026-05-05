Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.79
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2

«Спартак» продлил контракт с Дмитриевым

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» продлил контракт с защитником Игорем Дмитриевым, сообщается на сайте футбольного клуба.

Источник: РИА Новости Спорт

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в “Спартаке”. Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы “Спартаку”!» — заявил футболист.

Дмитриев является воспитанником петербургского «Зенита» и перешел в «Спартак» в 2024 году. Футболист дебютировал за «красно-белых» летом 2025 года и с тех пор провел 32 матча, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач. Также Дмитриев выступал в составе самарских «Крыльев Советов», екатеринбургского «Урала» и «Ленинградца».