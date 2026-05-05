Уход Челестини — только начало. Шварц, Черчесов, Галактионов, Талалаев… Летом ждем тренерскую карусель в РПЛ

До конца сезона действует контракт с «Динамо» у Ролана Гусева. Специалисту, который ранее не работал на высшем уровне, изначально дали полгода на то, чтобы проявить себя. И здесь крайне важен финиш сезона. Если по итогам марта Гусев был признан тренером месяца, то затем дела пошли куда тяжелее. А лучше всего развернуть ситуацию в свою пользу можно победой в Кубке. Это не раз подчеркивал и член совета директоров, председатель консультационного совета Сергей Степашин. В четверг «Динамо» ждет важнейшая ответная встреча в Краснодаре. При этом бело-голубые с радостью вернули бы Шварца, если бы немец согласился вновь работать в России. Тот период все в клубе вспоминают с особой теплотой.