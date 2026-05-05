Уход Челестини — только начало. Шварц, Черчесов, Галактионов, Талалаев… Летом ждем тренерскую карусель в РПЛ

Фабио Челестини ушел из ЦСКА, и это самая ожидаемая отставка. Трудно было поверить, что после провальной весны швейцарца может что-то удержать в армейском клубе. Достаточно сказать, что в таблице по итогам десяти весенних туров ЦСКА лишь 14-й.
Но уход Челестини — лишь начало тренерской карусели, которая обещает закрутиться летом. А новости бурлят уже сейчас. Под вопросом судьба специалистов в четырех из шести богатейших клубов РПЛ, привычных фаворитов.
Обычно первый в этой теме «Спартак», но он только зимой пригласил Хуана Карлоса Карседо, испанца точно не тронут. Нет причин быть недовольными и работой Мурада Мусаева, который привел «Краснодар» к чемпионству и держит эту высокую планку. Для «быков» после 15 лет ожидания трофеев было бы странно вдруг начать шарахаться.
А вот в ЦСКА (уже точно), «Зените», «Локомотиве», «Динамо» и жаждущей задержаться в элитной группе «Балтике» все возможно.
По данным из Питера, позиции Сергея Семака крепки, но настроениям свойственно меняться, а время расставания когда-то все равно наступит. Если снова чемпионский титул заберет «Краснодар», то стул под Сергеем Богдановичем вполне может и закачаться. Не выиграть в год столетия золото и Кубок, не взять в сотом сезоне ни одного трофея — это совсем уж плохо для самого богатого клуба страны. И оргвыводы никого не удивят.
А вокруг «Локомотива» уже бурлит. Весь футбольный рынок обсуждает, что кандидатура Михаила Галактионова предлагается ЦСКА и «Динамо». По некоторым сообщениям, тренер железнодорожников уже презентовал концепцию руководителям армейцев и якобы заручился их поддержкой. По моим данным, приоритет красно-синих — все же иностранец. И здесь интересная новость «СЭ»: из ЦСКА обратились к Сандро Шварцу. По нашим данным, немец, работавший в «Динамо», по политическим причинам хотел бы возглавить клуб из Бундеслиги, но и возвращение в Россию нынешним летом тоже не исключает.
А сообщения о Галактионове бьют по «Локомотиву». Железнодорожникам, не исключено, тоже придется пойти на тренерскую биржу. Михаил Михайлович, с одной стороны, в комментарии для «СЭ» попросил не публиковать недостоверную информацию и подчеркнул, что тренерский штаб сосредоточен на успешном окончании сезона. С другой — на последней пресс-конференции позволил себе шпильку в адрес боссов «Локомотива», заметив с сарказмом: «Конечно, очень жаль, что мы в этом году не сделали золотой требл. Мы все для этого сделали — с точки зрения комплектования и различных нюансов команды». Ощущается небольшой холодок в отношениях, не находите? Так что и тут расставанию не удивимся.
До конца сезона действует контракт с «Динамо» у Ролана Гусева. Специалисту, который ранее не работал на высшем уровне, изначально дали полгода на то, чтобы проявить себя. И здесь крайне важен финиш сезона. Если по итогам марта Гусев был признан тренером месяца, то затем дела пошли куда тяжелее. А лучше всего развернуть ситуацию в свою пользу можно победой в Кубке. Это не раз подчеркивал и член совета директоров, председатель консультационного совета Сергей Степашин. В четверг «Динамо» ждет важнейшая ответная встреча в Краснодаре. При этом бело-голубые с радостью вернули бы Шварца, если бы немец согласился вновь работать в России. Тот период все в клубе вспоминают с особой теплотой.
ЦСКА уже в поиске тренера, а «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вполне могут заняться тем же. Но дело это крайне сложное. Как показывает опыт последних лет, сильного иностранца найти проблематично. Николича с Личкой все же вынесем за скобки, они были знакомы с РПЛ, поэтому не испытывали тех опасений, которые есть у большинства европейских специалистов. Да и с учетом отсутствия еврокубков спортивная мотивация серьезно страдает, востребованный тренер выберет иной вариант. А второй и третий эшелон РПЛ не вытягивают. Ивич — да. Карседо пока производит приятное впечатление, но и по нему выводы делать рано. А Станкович, Абаскаль, Йоканович, Челестини провалились.
Так что и среди российских специалистов обязательно будут искать. Тем более что проверенных вариантов не так и много. Помимо упомянутого Галактионова — Черчесов, Федотов… Не исключено, добавится Семак. Возможно, насытится уже Китаем Слуцкий после коррупционного скандала и снятия с его «Шанхая» 10 очков.
А еще есть Талалаев. И это тоже опция. И в таком случае на тренерский рынок придется идти еще и «Балтике»…
Лето обещает быть интересным.
Константин Алексеев