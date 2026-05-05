Загадка ЦСКА. Что будет с Игдисамовым? И что — после? Колонка Казакова

Стык 2005 и 2006 годов. РФС. Юрий Семин не захотел оставаться в сборной России после отборочного цикла, а Гуса Хиддинка еще не выбрали. И на два товарищеских матча — в марте с Бразилией и в мае с Испанией — поставили в роли и. о. Александра Бородюка. Под ироничные напутствия руководства: получишь два раза по 0:5 — и твоя карьера тренера закончится, не начавшись. Не получил. Но шанс так и не выпал.