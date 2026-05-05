Загадка ЦСКА. Что будет с Игдисамовым? И что — после? Колонка Казакова

Я каждый раз пытаюсь вспомнить фамилию этого тренера — и каждый раз память, на которую пока не приходится жаловаться, работает на холостых оборотах.
Секундочку…
«Андрей Кобелев покидает пост главного тренера “Динамо”, исполняющим обязанности назначен Сергей Чикишев, ранее работавший с молодежным составом бело-голубых».
Май 2016-го. Ровно 10 лет назад.
«Динамо» боролось за выживание, медленно сползая в зону вылета. И за три матча до конца сезона совершило такую рокировку. Надо было «встряхнуть» команду, уставшую от неудач и от тренера, Чикишев выигрывал с молодежкой первенство России.
Закончилось все не только вылетом. Тренер проработал в системе клуба еще год, а затем последовали трехлетняя пауза, разные сложности и, наконец, переход в систему «Чертаново».
У Дмитрия Гунько судьба после внезапного шанса порулить основой «Спартака» сложилась удачливее — возвращение в молодежную вертикаль красно-белых, затем приглашение из «Химок», успешная командировка в Армению и вот теперь возвращение в Россию — в «Арсенал».
Я пытаюсь вспомнить, кто еще взлетал из молодежки до позиции главного тренера первой команды. Совсем свежий пример — Вадим Романов. Сменивший Деяна Станковича перед зимней паузой и бережно сохранивший «Спартак» на время перехода власти от серба к испанцу Хуану Карлосу Карседо. Возможно — если говорить о майском витке карьеры Дмитрия Игдисамова в роли главного тренера ЦСКА — это самая близкая ассоциация. Потому что поверить в назначение человека без опыта работы в РПЛ и без лицензии Pro в момент, когда ответственность за результат переходит к нему, — невозможно.
Слишком большой клуб, слишком много нюансов, слишком велик разброс мнений. Так не бывает. Особенно когда перед глазами четкий кадровый вектор ЦСКА — ставка на иностранцев с опытом побед в турнирах.
Тренер молодежной команды — кажется, это вообще сейчас другая профессия. Из тех, чья карьера складывалась потом успешно на взрослом уровне, с ходу могу назвать только Леонида Слуцкого. Но там все было принципиально иначе. Назначение в разгар сезона, а не на финише. Изначальный полноценный контракт без какой-либо приставки «исполняющий обязанности» и полная поддержка топ-менеджмента в виде заявлений о новом векторе развития и так далее. Клуб-новодел с нестандартными кадровыми решениями, принимавшимися, по сути, одним человеком.
Были времена…
Игдисамов, беря на себя сейчас ответственность за концовку сезона — а на кону Кубок и итоговое место, — ставит на кон, как мне кажется, что-то очень существенное. Об этом пока не сказали, но если задуматься — у него нет на руках ни одного козыря.
Матч со «Спартаком». Если не выиграет, то скажут: красно-белые априори сейчас сильнее.
Матч с «Пари НН». Тут ЦСКА, по нашему мнению, обязан побеждать даже без тренера, просто за счет более мощного состава, но даже в случае ничьей скажут: ну вот, посмотрите. А ведь дерби в Кубке точно будет очень энергозатратным, особенно в плане эмоций.
Матч с «Локомотивом». Даже три очка по его итогам воспримут как успех в одной отдельной встрече, которая, возможно, не окажет большого влияния на таблицу.
Безусловно, чудо возможно — победа в Кубке и бронза, но здесь пока слишком много факторов против. Но даже если это произойдет, шанс, что Игдисамов останется у руля армейцев, не самый большой. С теми инвестициями, амбициями, трансферами, которые есть у ЦСКА, со словами, прозвучавшими, когда команда еще недавно находилась на ходу, задача на следующий сезон должна быть серьезная.
Разговоры о кандидатуре Михаила Галактионова — предложенной или уже обсуждаемой ЦСКА — и реакция, с которой футбольный мир встретил эту новость, говорят лишь о том, что список тренеров, которые будут связываться с амбициями армейцев, станет шириться день ото дня. И фамилия Игдисамова в нем вряд ли окажется в первых рядах.
Я скорее связал бы историю его назначения с еще одним кадровым решением, когда тренера молодежки на время ставили главным.
Стык 2005 и 2006 годов. РФС. Юрий Семин не захотел оставаться в сборной России после отборочного цикла, а Гуса Хиддинка еще не выбрали. И на два товарищеских матча — в марте с Бразилией и в мае с Испанией — поставили в роли и. о. Александра Бородюка. Под ироничные напутствия руководства: получишь два раза по 0:5 — и твоя карьера тренера закончится, не начавшись. Не получил. Но шанс так и не выпал.
Игдисамов, как мне кажется, рискует сейчас своей будущей карьерой. Но отказаться невозможно — в том числе и потому, что такого шанса может и не быть. Даже несколько матчей у руля ЦСКА — это мечта для многих специалистов. Вряд ли он исключение.
А вдруг выиграет? Все четыре матча — два в Кубке и два в чемпионате?
Как бы ни сложился для него май, хочется, чтобы Игдисамов не потерял в себе ощущение тренера для конкретных задач. Потому что когда читаешь «назначили, чтобы встряхнуть»… Встряхнуть — это все же глагол о несколько другом процессе.
Его назначили как тренера. Пусть даже при изначально небольших шансах сделать что-то важное.
Ну и клуб все же армейский. Отступать уже некуда.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.