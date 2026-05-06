Семшов: «ВАР в РПЛ стал инструментом не доказательства правоты, а раздражения и сомнений»

"ВАР в РПЛ принесла не элемент помощи арбитрам и стала инструментом не доказательства правоты, а раздражения и сомнений. В начале, когда все внедрялось, говорили о том, что ВАР исправляет только очевидные ошибки арбитра. Но в итоге установка неформально поменялось, а трактовок так много, что судьи путаются. Авторитетных же арбитров — тех, кто верит не ВАР, а своим глазам, — стало мало. Отсюда много случаев, когда судьи меняют изначально принятое ими правильное решение на подсказанное ВАР неправильное.
Хочется сказать — расслабьтесь, ребята, и верьте себе, а не ВАР. Я бы сказал и то, что в мою игроцкую карьеру, судьи, хоть и ошибались, делали это как-то уверенно. У современных же есть болезнь — они на глазами смотрят, а ушами — слушают, что им говорят. Как у современной молодежи — у уха все время телефон, так у них наушник. Ты же видел все сам! Зачем ты ухо слушаешь? «— цитирует Семшова “РБ Спорт”.