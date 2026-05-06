Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе главного тренера в другой клуб

Ранее в СМИ сообщали, что Галактионов близок к подписанию контракта с ЦСКА, который 4 мая объявил об отставке главного тренера Фабио Челестини.

Источник: РБК Спорт

Футбольный клуб «Локомотив» опроверг слухи об уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова в ЦСКА, об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

«В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера “Локомотива” Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК “Локомотив” еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года», — говорится в заявлении «Локомотива».

Клуб отметил, что во главе с Галактионовым и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что ЦСКА и «Локомотив» обсуждали подписание Галактионова на пост главного тренера армейцев. Один из руководителей «Локомотива» заявил изданию в частном разговоре, что данный вопрос уже решен.

ЦСКА 4 мая объявил об отставке главного тренера швейцарца Фабио Челестини.

После 28 туров «Локомотив» с 50 очками расположился на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда 10 мая примет калининградскую «Балтику».

Футбол. Премьер-лига
10.05
Локомотив
:
Балтика
