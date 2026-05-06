В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе главного тренера в другой клуб

«В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера “Локомотива” Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК “Локомотив” еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года», — говорится в заявлении «Локомотива».