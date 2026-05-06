В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе главного тренера в другой клуб

Футбольный клуб «Локомотив» опроверг слухи об уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова в ЦСКА, об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.
«В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера “Локомотива” Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК “Локомотив” еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года», — говорится в заявлении «Локомотива».
Клуб отметил, что во главе с Галактионовым и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что ЦСКА и «Локомотив» обсуждали подписание Галактионова на пост главного тренера армейцев. Один из руководителей «Локомотива» заявил изданию в частном разговоре, что данный вопрос уже решен.
ЦСКА 4 мая объявил об отставке главного тренера швейцарца Фабио Челестини.
После 28 туров «Локомотив» с 50 очками расположился на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда 10 мая примет калининградскую «Балтику».