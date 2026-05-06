Сперцян ответил, как «Краснодару» выиграть РПЛ и Кубок России

«Краснодар» лидирует в таблице российской Премьер-Лиги за два тура до финиша и играет в финале Пути РПЛ Кубка страны.
— Насколько «Краснодар» готов выиграть оба трофея?
— Готовы! Мы сейчас лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с «Динамо». Тем более мы будем играть дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы пройдем в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата.
— Что нужно сделать, чтобы в обоих турнирах довести дело до победы?
— Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. У нас очень хороший коллектив, который до конца бьется за победу в каждом матче. Что мы видели и в последних играх, когда на последних минутах добивались побед над «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», вырывали ничью с «Балтикой». Все это давалось нам с огромным трудом. И в прошлом году чемпионство далось также очень непросто, но мы проявляли характер, боролись до конца. Поэтому сейчас лидируем. Надо не останавливаться на этом, — заявил Сперцян в интервью «Известиям».
В четверг, 7 мая, «Краснодар» дома сыграет против московского «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра в Москве завершилась вничью 0:0.