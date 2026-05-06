Сперцян ответил, как «Краснодару» выиграть РПЛ и Кубок России

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном золотом дубле «быков» в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» лидирует в таблице российской Премьер-Лиги за два тура до финиша и играет в финале Пути РПЛ Кубка страны.

— Насколько «Краснодар» готов выиграть оба трофея?

— Готовы! Мы сейчас лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с «Динамо». Тем более мы будем играть дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы пройдем в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата.

— Что нужно сделать, чтобы в обоих турнирах довести дело до победы?

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Финал, 7.05.2026, 20:30
Краснодар
-
Динамо
-

— Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. У нас очень хороший коллектив, который до конца бьется за победу в каждом матче. Что мы видели и в последних играх, когда на последних минутах добивались побед над «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», вырывали ничью с «Балтикой». Все это давалось нам с огромным трудом. И в прошлом году чемпионство далось также очень непросто, но мы проявляли характер, боролись до конца. Поэтому сейчас лидируем. Надо не останавливаться на этом, — заявил Сперцян в интервью «Известиям».

В четверг, 7 мая, «Краснодар» дома сыграет против московского «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра в Москве завершилась вничью 0:0.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше