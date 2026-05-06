Агент Кисляка заявил, что клубы из топ-лиг готовы заплатить за игрока более 15 миллионов евро

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, назвал европейские чемпионаты, куда может перебраться футболист.

Источник: Андрей Шрамко, РФС

«Переговоры идут в разных направлениях — начиная с Европы и заканчивая другими континентами. Доступные варианты в топ-лигах — Испания, Италия, Франция. Возможно, Португалия. В этих лигах есть примерно 10 клубов, готовых платить деньги, которые попросит ЦСКА. Это точно больше 15 миллионов евро», — цитирует Маньякова «Чемпионат».

По словам агента, летом 2025 года полузащитником интересовался «Фенербахче», а этой зимой — саудовские клубы. Маньяков также отметил, что Кисляк не расстроится, если у него не получится в летнее трансферное окно перейти в команду из Европы.

«Я обсуждал с Матвеем. Он готов на такой вариант: топ-клуб платит сумму, которую просит ЦСКА, и отправляет Кисляка в аренду в другую команду из того же другого чемпионата. Команду с меньшими амбициями», — добавил он.

В сезоне-2025/26 Кисляк провел 39 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 результативными передачами. Контракт 20-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.