Игрок «Локомотива» Комличенко успешно перенес операцию после травмы колена

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Николай Комличенко, который ранее выбыл до конца сезона из-за травмы колена, успешно перенес операцию, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (1:1) и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона.
«Николай Комличенко успешно прооперирован в Москве после травмы колена. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах. «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России за два тура до конца сезона, набрав 50 очков.