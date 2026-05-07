Губерниев: хочу, чтобы Игдисамов работал в ЦСКА, а то пригласят балбеса

«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со “Спартаком”, и он производит впечатление толкового парня. Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба», — сказал Губерниев Metaratings.ru.