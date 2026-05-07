Губерниев: хочу, чтобы Игдисамов работал в ЦСКА, а то пригласят балбеса

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил желание, чтобы ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера московской команды.
Игдисамов стал временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА до конца сезона-2025/26 после ухода со своего поста Фабио Челестини.
«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со “Спартаком”, и он производит впечатление толкового парня. Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России со счётом 0:1. После 28 матчей ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 45 очков. В 29-м туре команда на выезде сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 11 мая и начнётся в 15:15 по московскому времени.