Футболист «Динамо» в третий раз стал лучшим игроком месяца в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком месяца по итогам апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте организации.
На счету Тюкавина в апреле четыре гола в пяти матчах. Он оформил дубль в матче с «Оренбургом» (3:3), а также забил победные голы против «Акрона» (3:2) и «Сочи» (2:0).
Тюкавин в третий раз в карьере стал футболистом месяца в РПЛ. До этого он дважды признавался лучшим в течение сезона 2023/24 (по итогам ноября и декабря).
Лучшего игрока определили эксперты РПЛ, «Матч Премьер» и болельщики. Тюкавин стал первым в голосовании болельщиков, в то время как у экспертов РПЛ лидерство поделили Джон Кордоба («Краснодар») и Роман Зобнин («Спартак»), а специалисты телеканала проголосовали за Ивана Олейникова («Крылья Советов»).
Всего в текущем сезоне Тюкавин сыграл в РПЛ 20 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
После 28 туров «Динамо» с 39 очками расположилось на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В матче следующего тура команда 11 мая примет «Краснодар».