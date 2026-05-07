Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.12
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Футболист «Динамо» в третий раз стал лучшим игроком месяца в РПЛ

На счету Тюкавина в апреле четыре гола в пяти матчах РПЛ.

Источник: РБК Спорт

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком месяца по итогам апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте организации.

На счету Тюкавина в апреле четыре гола в пяти матчах. Он оформил дубль в матче с «Оренбургом» (3:3), а также забил победные голы против «Акрона» (3:2) и «Сочи» (2:0).

Тюкавин в третий раз в карьере стал футболистом месяца в РПЛ. До этого он дважды признавался лучшим в течение сезона 2023/24 (по итогам ноября и декабря).

Лучшего игрока определили эксперты РПЛ, «Матч Премьер» и болельщики. Тюкавин стал первым в голосовании болельщиков, в то время как у экспертов РПЛ лидерство поделили Джон Кордоба («Краснодар») и Роман Зобнин («Спартак»), а специалисты телеканала проголосовали за Ивана Олейникова («Крылья Советов»).

Всего в текущем сезоне Тюкавин сыграл в РПЛ 20 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

После 28 туров «Динамо» с 39 очками расположилось на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В матче следующего тура команда 11 мая примет «Краснодар».

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше