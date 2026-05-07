Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
3
:
Брага
1
«Спартак» обращался за помощью к магу: «Прошел вокруг поля, обстучал штанги. А в матче сгорели! “Ну, не получилось”

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, как клуб обращался за помощью к магу накануне важного матча.

«Я не верю в проклятие “Динамо”. Но есть колдуны и другие, которых по-разному называют. Потусторонние чудеса существуют. Когда я руководил в “Спартаке”, мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага Юрия Лонго. Мы его взяли с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с некоторыми футболистами. Эти колдуны — еще и психологи. Они такую историю расскажут, что заплачешь.

Насколько помню, мы тогда играли на «Сан-Сиро» (вероятно, речь о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (1:2) в сезоне-1997/98. — Sport24). Прошли тогда вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось», — цитирует Заварзина «Советский спорт».

Заварзин занимал должность гендиректора «Спартака» с сентября 1997 по март 2001 года.