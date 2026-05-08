Кто в РПЛ, кто в стыках: что говорит регламент. Колонка Зайцева

Как уже заметил, главной проблемой для команд Первой лиги, выходящих в РПЛ, как правило является стадион. Согласно Правилам лицензирования (приложение № 5, критерий RPL.01), для получения лицензии РФС-1 на участие в матчах Премьер-лиги клуб должен заявить домашнюю арену высшей (вместимость не менее 30 тысяч зрителей) или первой (не менее 10 тысяч) категории, оборудованную системой идентификации болельщиков и расположенную в том же регионе, что и клуб. В 2021 году «Оренбург» не получил право выступлений в РПЛ из-за количества мест на стадионе: «Газовик» вмещал только 7,5 тысячи вместо минимально положенных 10 тысяч. В 2025 году «Черноморец» из Новороссийска не смог получить лицензию для участия в Премьер-лиге из-за несоответствия местной арены установленным требованиям, в первую очередь из-за отсутствия системы идентификации болельщиков. В 2023 году «Алания» (Владикавказ) также не получила лицензию РПЛ из-за того, что стадион во Владикавказе находился на реконструкции, другого подходящего в республике просто не было, а играть в другом регионе (на тот момент — в Грозном) можно только в Первой лиге, но не в высшем дивизионе.