Кто в РПЛ, кто в стыках: что говорит регламент. Колонка Зайцева

Наш футбол выходит на финишную прямую, и скоро мы подведем итоги сезона. Кто-то будет радоваться победам и завоеванным местам, другие же будут разочарованы этим розыгрышем и станут с надеждой смотреть в будущее.
В последние годы было много спорных ситуаций на финише, вызванных прежде всего процедурой лицензирования. Из-за того что клубы Первой лиги регулярно не получают лицензии (как правило, по инфраструктурным критериям, то есть из-за отсутствия подходящего стадиона), зона стыковых матчей в значительной мере превратилась в формальность. Команды, оказывающиеся в стыках либо не принимали в них участия, так как просто не было соперника с необходимой лицензией из Первой лиги, либо стыковые встречи превращались в формальность — как, например, игры между «Сочи» и «Пари НН» по итогам сезона-2024/25, когда независимо от результатов оба соперника гарантированно сохраняли прописку в Премьер-лиге.
Как уже заметил, главной проблемой для команд Первой лиги, выходящих в РПЛ, как правило является стадион. Согласно Правилам лицензирования (приложение № 5, критерий RPL.01), для получения лицензии РФС-1 на участие в матчах Премьер-лиги клуб должен заявить домашнюю арену высшей (вместимость не менее 30 тысяч зрителей) или первой (не менее 10 тысяч) категории, оборудованную системой идентификации болельщиков и расположенную в том же регионе, что и клуб. В 2021 году «Оренбург» не получил право выступлений в РПЛ из-за количества мест на стадионе: «Газовик» вмещал только 7,5 тысячи вместо минимально положенных 10 тысяч. В 2025 году «Черноморец» из Новороссийска не смог получить лицензию для участия в Премьер-лиге из-за несоответствия местной арены установленным требованиям, в первую очередь из-за отсутствия системы идентификации болельщиков. В 2023 году «Алания» (Владикавказ) также не получила лицензию РПЛ из-за того, что стадион во Владикавказе находился на реконструкции, другого подходящего в республике просто не было, а играть в другом регионе (на тот момент — в Грозном) можно только в Первой лиге, но не в высшем дивизионе.
При этом, что интересно, Москву и Московскую область РФС считает за один регион, что прямо написано в Правилах лицензирования, поэтому «Родина», несмотря на столичную прописку, имеет право принимать соперников на «Арене Химки», хотя юридически город и МО являются разными субъектами Федерации.
В обеих лигах — РПЛ и Первой — осталось по два тура, поэтому самое время заглянуть в регламенты и посмотреть на порядок определения мест, а также на принципы ротации между дивизионами.
Для начала посмотрим турнирную таблицу по состоянию на сегодня. В Первой лиге 1-е место у «Факела» (64 очка), 2-е — у «Родины» (62), 3-е — у «Урала» (58 очков) и 4-е — у «Ротора» (53). Между «Ротором» и следом «КАМАЗом» разрыв в четыре очка, и вряд ли распределение мест поменяется до конца первенства. Скорее всего, «Факел» и «Родина» напрямую выйдут в РПЛ, а «Урал» и «Ротор» отправятся в стыки.
В этом сезоне у фаворитов Первой лиги нет проблем с лицензированием, и, как сообщали СМИ, лицензии РФС-1, дающие право на участие в матчах РПЛ, получили все четыре лидера. Проблемы возникли у костромского «Спартака» (6-е место) и «Челябинска» (9-е), но у уральцев нет даже теоретических шансов на участие в стыках. Даже если все вышестоящие клубы по тем или иным причинам не смогут в них сыграть, то регламент РПЛ (пункт 4.5.2) гласит, что право на выступление в Премьер-лиге могут получить только те клубы Первой лиги, которые заняли места с 1-го по 6-е.
Глядя на турнирную таблицу РПЛ, на данный момент трудно спрогнозировать итоговые места в нижней части — за то, чтобы не вылететь напрямую (15-е и 16-е места) отчаянно борются «Оренбург» (13-е, 26 очков), махачкалинское «Динамо» (14-е, 24), «Пари НН» (15-е, 22) и «Сочи» (16-е, 21).
Команды, занявшие по итогам чемпионата России 13-е и 14-е места, попадут в стыки. 13-й клуб встретится с 4-м в Первой лиге (вероятнее всего, «Ротором»), а 14-й — с 3-м (скорее всего, «Уралом»). Регламент стыковых матчей, считающихся отдельным соревнованием, которое проводит непосредственно РФС, а не лиги, утвержден бюро исполкома еще 3 марта — согласно ему игры состоятся 20 и 23 мая.
Еще не гарантировали спокойную жизнь и неучастие в стыковых матчах «Ростов» (10-е место, 30 очков), «Крылья Советов» (11-е, 29) и «Акрон» (12-е, 27).
При равном количестве очков у двух клубов Регламент чемпионата России в пункте 18.3 устанавливает следующие дополнительные показатели для определения вышестоящей команды:
• результаты матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
• наибольшее число побед во всех матчах;
• лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
• наибольшее число забитых мячей;
• наибольшее число побед во всех гостевых матчах;
• наибольшее число мячей, забитых во всех гостевых матчах;
• наименьшее количество дисциплинарных очков с учетом только желтых и красных карточек, полученных игроками команды в матчах (удаление = 3 очка, предупреждение = 1 очко).
Наверху турнирной таблицы РПЛ интрига до сих пор сохраняется как в борьбе за первое место (у идущего на первом месте «Краснодара» 63 очка, у «Зенита» — 62), так и за бронзу, где шансы сохраняют «Локомотив» (3-е, 50), «Спартак» (4-е, 48), «Балтика» (5-е, 46) и даже ЦСКА (6-е, 45).
При равенстве очков здесь также будут применяться вышеназванные дополнительные показатели.
А вот «золотого матча» мы точно не увидим. Во-первых, теоретически это возможно, только если при равенстве очков все семь дополнительных показателей окажутся абсолютно одинаковыми, что практически нереально. А во-вторых, даже если «Краснодар» и «Зенит» наберут поровну очков, то по личным встречам питерцы будут выше (в 9-м туре они победили на выезде 2:0, в 24-м команды сделали ничью 1:1 на «Газпром Арене»).
Ждем увлекательной развязки сезона.
Юрий Зайцев