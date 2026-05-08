Агент Батракова: «Локомотив» не просил Алексея уйти ради финансовой отчетности

— «Локомотив» готов рассмотреть продажу, если получит предложение. Был ли запрос от клуба, чтобы Батраков ушел ради финансовой отчетности? Такого точно нет. Не думаю, что клуб заинтересован в этом. Но они держат возможный уход в голове и заложили его в доходную часть. Однако не стоит говорить о том, что «Локомотив» готов расстаться с Алексеем любой ценой, — сказал Кузьмичев «СЭ».
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», «Локомотив» указал продажу Батракова доходной части на сезон-2026/27 при подаче данных для прохождения лицензирования.
В сезоне-2025/26 полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и 12 результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.