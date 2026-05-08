В РПЛ прокомментировали коллапс на юге России

РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря на фоне коллапса на юге России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки на фоне транспортного коллапса на юге страны, заявили журналистам в пресс-службе организации.

8 мая Минтранс РФ сообщил, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Росавиация объявила о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, отметив, что данный срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.

«В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для “Краснодара”, “Динамо”, “Ростова” и “Сочи”, которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура. Российская премьер-лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки», — заявили в пресс-службе лиги.

В 29-м туре чемпионата России «Динамо» в Москве 11 мая примет «Краснодар». Обе команды будут добираться в столицу из Краснодара, где «быки» 7 мая одержали победу в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Также 11 мая «Ростов» в Самаре сыграет с тольяттинским «Акроном», а 10 мая «Сочи» в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом».

«РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом. Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем», — подчеркнули в организации.