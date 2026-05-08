Стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Краснодар» в 29-м туре РПЛ

Бригада Инала Танашева назначена на матч «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева назначена на матч предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет в Москве 11 мая.

Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным судьей выступит Никита Новиков, видеоассистентами — Павел Кукуян и Роман Сафьян.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 63 очка. «Динамо» (39) располагается на восьмой позиции.

Другие назначения тура:

воскресенье, 10 мая

  • «Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — Алексей Сухой (VAR — Василий Казарцев);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — Рафаэль Шафеев (Сергей Карасев);
  • «Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Махачкала) — Сергей Иванов (Кирилл Левников);
  • «Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — Антон Фролов (Владимир Москалев);

понедельник, 11 мая

  • «Акрон» (Тольятти) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Павел Шадыханов (Сергей Цыганок);
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — Андрей Прокопов (Анатолий Жабченко);
  • «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — Иван Абросимов (Артур Федоров).