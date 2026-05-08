Стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Краснодар» в 29-м туре РПЛ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева назначена на матч предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет в Москве 11 мая.
Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным судьей выступит Никита Новиков, видеоассистентами — Павел Кукуян и Роман Сафьян.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 63 очка. «Динамо» (39) располагается на восьмой позиции.
Другие назначения тура:
воскресенье, 10 мая
- «Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — Алексей Сухой (VAR — Василий Казарцев);
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — Рафаэль Шафеев (Сергей Карасев);
- «Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Махачкала) — Сергей Иванов (Кирилл Левников);
- «Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — Антон Фролов (Владимир Москалев);
понедельник, 11 мая
- «Акрон» (Тольятти) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Павел Шадыханов (Сергей Цыганок);
- «Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — Андрей Прокопов (Анатолий Жабченко);
- «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — Иван Абросимов (Артур Федоров).