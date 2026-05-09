Гол футболиста «Спартака» признали лучшим в РПЛ второй месяц подряд

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам апреля. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Португалец получил награду за гол, забитый «Ахмату» (3:1) дальним ударом в матче 25-го тура.
На награду также претендовали Данил Круговой (ЦСКА), Сергей Бабкин, Амар Рахманович (оба — «Крылья Советов»), Константин Тюкавин, Муми Нгамалё (оба — московское «Динамо»), Свен Карич («Пари НН»), Лукас Оласа («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив») и Мингиян Бевеев («Балтика»).
Гол Жедсона стал первым в голосовании болельщиков, а в других опросах поделил лидерство: у экспертов РПЛ по два голоса получили Фернандеш и Бабкин, у комментаторов «Матч Премьер» — Фернандеш и Оласа.
Игрок «Спартака» победил в этой номинации во втором месяце подряд. В марте автором гола месяца стал Руслан Литвинов.