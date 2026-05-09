Тренер «Акрона» заявил, что Дзюба вряд ли еще сыграет в нынешнем сезоне

Лучший бомбардир в истории российского футбола получил травму бедра в матче с «Краснодаром».

Источник: РБК Спорт
Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 29, 11.05.2026, 13:00
Акрон
-
Ростов
-

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба из‑за травмы вряд ли сыграет в оставшихся матчах сезона. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер тольяттинского клуба Заур Тедеев.

Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, получил травму бедра 3 мая в домашнем матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1). Футболист покинул поле на 57-й минуте встречи.

«Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится [сыграть в текущем сезоне]. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать. И еще раз сказать, что он очень сильный игрок», — сказал Тедеев.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард провел 26 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

«Акрон» с 27 очками располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице РПЛ.