Матчи «Зенит» — «Сочи» и «Динамо» — «Краснодар» пройдут в 29-м туре РПЛ

В пятницу Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов на юге страны. К 15:00 мск полеты возобновились. В РПЛ сообщили журналистам, что находятся в контакте с клубами, чьи матчи могут быть под угрозой. «В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для “Краснодара”, “Динамо”, “Ростова” и “Сочи”, которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура, — заявили в лиге. — Российская премьер-лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки. РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом. Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем».