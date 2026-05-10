Матчи «Зенит» — «Сочи» и «Динамо» — «Краснодар» пройдут в 29-м туре РПЛ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Программа 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в воскресенье четырьмя матчами. Центральными играми тура станут встречи «Зенит» — «Сочи» и «Динамо» (Москва) — «Краснодар», которые напрямую будут влиять на исход чемпионской гонки.
В пятницу Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов на юге страны. К 15:00 мск полеты возобновились. В РПЛ сообщили журналистам, что находятся в контакте с клубами, чьи матчи могут быть под угрозой. «В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для “Краснодара”, “Динамо”, “Ростова” и “Сочи”, которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура, — заявили в лиге. — Российская премьер-лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки. РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом. Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем».
В «Сочи» сообщили ТАСС, что прорабатывают альтернативные маршруты для поездки в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Встреча запланирована на 10 мая и должна начаться в 15:00 мск. Позднее в пятницу в «Сочи» сообщили, что команда отправится на матч через Москву — сначала на автобусах в столицу, а затем на поезде в Санкт-Петербург. «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 62 очка, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко. «Сочи» же продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ, в последних пяти матчах сочинцы одержали четыре победы. Команда Игоря Осинькина занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Отставание от идущего в зоне стыковых матчей махачкалинского «Динамо» составляет 3 очка. Сочинцы потеряют шансы на сохранение прописки в случае поражения от «Зенита» и любого набора очков махачкалинским «Динамо» в матче с грозненским «Ахматом» 10 мая или победы «Пари Нижний Новгород» (15-е место, 22 очка) над московским ЦСКА 11 мая.
На матче «Зенит» — «Сочи» пройдет чествование рекордсмена по количеству трофеев в составе петербуржцев вратаря Михаила Кержакова. Ранее «Зенит» сообщил, что после сезона 39-летний голкипер покинет клуб. В составе «Зенита» он стал семикратным чемпионом России, трижды выигрывал кубок страны и семь раз — Суперкубок России.
Снова «Динамо» — «Краснодар» и битва за бронзу
В понедельник московское «Динамо» дома сыграет с «Краснодаром». Матч начнется в 20:00 мск. Краснодарцы лидируют в таблице РПЛ с 63 очками, «Динамо» с 39 очками идет на 8-й позиции.
Команды проведут шестой очный матч в этом сезоне. В четырех играх из пяти победу одержал «Краснодар», одна встреча завершилась вничью. В четверг «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Динамо» в ответном матче финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России и вышел в суперфинал турнира, где сыграет с московским «Спартаком». В последний раз «Динамо» выиграло у «Краснодара» в официальном матче 9 августа 2023 года, встреча Кубка России завершилась со счетом 4:3.
10 мая состоится важный матч в борьбе за бронзовые медали РПЛ. Московский «Локомотив» на своем поле встретится с калининградской «Балтикой». Матч начнется в 19:30 мск. Железнодорожники с 50 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, балтийцы (46) идут 5-ми, на 4-й строчке располагается «Спартак» (48), который свой матч 29-го тура проведет в понедельник с казанским «Рубином».
10 мая также состоится игра «Оренбург» — «Крылья Советов», 11 мая пройдет матч «Акрон» — «Ростов». На всех встречах 29-го тура РПЛ пройдет мемориальная акция «Бессмертный полк» в рамках программы Российского футбольного союза (РФС) «Одна на всех. Команда, Родина, Победа». Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.