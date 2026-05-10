Защитник «Сочи» Литвинов выделил лучшего нападающего РПЛ

— Много хороших нападающих, там и Кордоба. Я с ним в академии еще играл, сколько опыта взял, сколько он меня выкидывал с поля, я помню. С ним хорошие матчи проводил, Джон — для один самых сильных, надо знать как против него играть. Нельзя прилипать, чтобы он разворачивался. Я много выделял Дзюбу, когда играл против него, к нему не подобраться, точно. С Джоном можно потолкаться, со всеми можно потолкаться, но вот, когда с Артемом играл… Он даже не прыгает, не знаю, как у него выигрывать верховые, низом еще можно, уже возраст, видно, дает о себе знать.