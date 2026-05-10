Защитник «Сочи» Литвинов выделил лучшего нападающего РПЛ

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в разговоре с Metaratings.ru выделил лучшего нападающего РПЛ и сравнил Джона Кордобу с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.
— Против какого нападающего было труднее всего играть в РПЛ в этом сезоне?
— Много хороших нападающих, там и Кордоба. Я с ним в академии еще играл, сколько опыта взял, сколько он меня выкидывал с поля, я помню. С ним хорошие матчи проводил, Джон — для один самых сильных, надо знать как против него играть. Нельзя прилипать, чтобы он разворачивался. Я много выделял Дзюбу, когда играл против него, к нему не подобраться, точно. С Джоном можно потолкаться, со всеми можно потолкаться, но вот, когда с Артемом играл… Он даже не прыгает, не знаю, как у него выигрывать верховые, низом еще можно, уже возраст, видно, дает о себе знать.
— Весной хорошо заиграл Соболев.
— Против него давно играл, даже не помню отрезки, габаритный.
— Визуально против кого труднее играть: Кордоба или Соболев?
— Кордоба быстрее, техничнее, хорошо может везде завершать, для меня он очень сильный, любой мяч может забить, даже если посмотреть его последний головой, когда он выпрыгнул на два метра. Соболев тоже габаритный, хорошо именно головой играет, где-то может поставить. Будем готовиться, — сказал Литвинов.
Сегодня «Сочи» в гостях играет против питерского «Зенита» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.