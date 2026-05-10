Эменике рассказал, почему не удивлен продолжением карьеры Дзюбы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сильная психология помогает футболисту тольяттинского «Акрона» Артему Дзюба продолжать свою карьеру. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Спартака» Эммануэль Эменике, который играл с Дзюбой за красно-белых с 2011 по 2012 год.
В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 8 голов в 26 матчах чемпионата России. Его соглашение с «Акроном» истекает в конце сезона.
«Дзюба еще играет? Ничего себе. Хотя я не удивлен. Он всегда был сильным парнем, с очень сильной психологией. Это помогает ему продолжать выступать. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Эменике.
Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России, а также самым результативным игроком среди всех российских футболистов. Также у него больше всех голов за сборную России.