«Сочи» досрочно вылетел из РПЛ

Встреча предпоследнего, 29-го тура в воскресенье в Грозном завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч на 38-й минуте забил Мохамед Аззи. У хозяев дебютным голом за «Ахмат» отметился Галымжан Кенжебек (84).
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию «Бессмертный полк» на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
Махачкалинское «Динамо» довело безвыигрышную серию до девяти встреч и идет на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Сочи», в активе которого 21 очко, уже не сможет выбраться из зоны вылета в Первую лигу. Черноморская команда первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата страны. «Ахмат» с 36 баллами идет на девятой позиции.
В заключительном туре махачкалинская команда 17 мая примет московский «Спартак», а грозненцы в тот же день на выезде встретятся с «Сочи».
Сочинцы в 2024 году уже вылетали в Первую лигу после пяти сезонов в РПЛ, но сумели вернуться на следующий сезон.
Станислав Черчесов
Вадим Евсеев
Галымжан Кенжебек
(Эгаш Касинтура)
83′
Мохамед Аззи
(Уссем Мрезиг)
38′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
13
Мохамед Конате
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
90+1′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
60′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
60′
23
Галымжан Кенжебек
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
33
Никита Карабашев
77
Темиркан Сундуков
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
87′
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
87′
21
Абдулпаша Джабраилов
9
Ражаб Магомедов
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
69′
11
Миро
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
