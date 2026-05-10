«Сочи» досрочно вылетел из РПЛ

Махачкалинское «Динамо» довело безвыигрышную серию до девяти встреч и идет на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Сочи», в активе которого 21 очко, уже не сможет выбраться из зоны вылета в Первую лигу. Черноморская команда первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата страны. «Ахмат» с 36 баллами идет на девятой позиции.