В махачкалинском «Динамо» сочли безобразным судейство в матче с «Ахматом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитров в матче 29‑го тура РПЛ с «Ахматом», назвав ее «безобразной». Об этом он рассказал «Матч ТВ».
Встреча в Грозном завершилась ничьей 1:1. Главным арбитром матча работал Сергей Иванов.
На 34‑й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг в своей штрафной прыгнул в соперника и попал кулаком в лицо игроку гостей. Судья фол не зафиксировал, а видеоассистенты провели проверку, но в действия арбитра не вмешались.
«К сожалению, с нашей стороны игра не получилась безошибочной. Не хотелось бы говорить про судейство, но оно было безобразным. Обратимся в ЭСК (Экспертно-судейскую комиссию. — РБК) по пенальти. Было много моментов, когда судья не показывал желтые карточки», — заявил Газизов.
Комментируя замечание о том, что у «Динамо» было достаточно моментов, чтобы забить второй гол, Газизов сказал: «Когда ты борешься за выживание, срабатывает психология, и ты в любом случае прижимаешься к воротам. Теперь, к сожалению, не все в таблице зависит от нас».
«Динамо» с 25 очками занимает 14-е место. Команда уже не поднимется выше зоны стыков, но пока не обезопасила себя от вылета из РПЛ. У идущего в зоне прямого вылета «Пари НН» 22 очка и одна игра в запасе.
В заключительном туре чемпионата 17 мая махачкалинцы сыграют на выезде с «Ростовом».
Станислав Черчесов
Вадим Евсеев
Галымжан Кенжебек
(Эгаш Касинтура)
83′
Мохамед Аззи
(Уссем Мрезиг)
38′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
13
Мохамед Конате
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
90+1′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
60′
9
Брайан Мансилья
63′
7
Лечи Садулаев
60′
23
Галымжан Кенжебек
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
33
Никита Карабашев
77
Темиркан Сундуков
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
87′
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
87′
21
Абдулпаша Джабраилов
9
Ражаб Магомедов
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
69′
11
Миро
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
