Матч-центр
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
В махачкалинском «Динамо» сочли безобразным судейство в матче с «Ахматом»

В матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (1:1) арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев после того, как защитник грозненцев кулаком попал в лицо игроку гостей. Махачкалинский клуб намерен обратиться в судейскую комиссию.

Источник: РБК Спорт

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитров в матче 29‑го тура РПЛ с «Ахматом», назвав ее «безобразной». Об этом он рассказал «Матч ТВ».

Встреча в Грозном завершилась ничьей 1:1. Главным арбитром матча работал Сергей Иванов.

На 34‑й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг в своей штрафной прыгнул в соперника и попал кулаком в лицо игроку гостей. Судья фол не зафиксировал, а видеоассистенты провели проверку, но в действия арбитра не вмешались.

«К сожалению, с нашей стороны игра не получилась безошибочной. Не хотелось бы говорить про судейство, но оно было безобразным. Обратимся в ЭСК (Экспертно-судейскую комиссию. — РБК) по пенальти. Было много моментов, когда судья не показывал желтые карточки», — заявил Газизов.

Комментируя замечание о том, что у «Динамо» было достаточно моментов, чтобы забить второй гол, Газизов сказал: «Когда ты борешься за выживание, срабатывает психология, и ты в любом случае прижимаешься к воротам. Теперь, к сожалению, не все в таблице зависит от нас».

«Динамо» с 25 очками занимает 14-е место. Команда уже не поднимется выше зоны стыков, но пока не обезопасила себя от вылета из РПЛ. У идущего в зоне прямого вылета «Пари НН» 22 очка и одна игра в запасе.

В заключительном туре чемпионата 17 мая махачкалинцы сыграют на выезде с «Ростовом».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4833 зрителя
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Вадим Евсеев
Голы
Ахмат
Галымжан Кенжебек
(Эгаш Касинтура)
83′
Динамо Мх
Мохамед Аззи
(Уссем Мрезиг)
38′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
13
Мохамед Конате
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
90+1′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
60′
9
Брайан Мансилья
63′
7
Лечи Садулаев
60′
23
Галымжан Кенжебек
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
77
Темиркан Сундуков
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
87′
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
87′
21
Абдулпаша Джабраилов
9
Ражаб Магомедов
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
69′
11
Миро
Статистика
Ахмат
Динамо Мх
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
1
3
Угловые
4
6
Фолы
12
20
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
