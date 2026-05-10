Матч-центр
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
Митрюшкин выиграл для «Локомотива» медали? «Балтика» не забила пенальти и потеряла шансы на бронзу

Важнейшая победа железнодорожников над прямым конкурентом.

Два претендента на медали подошли к очному — судьбоносному для обеих команд — матчу в далеком от идеального состоянии. «Балтика» не побеждала на протяжении шести туров и потерпела два подряд домашних поражения. После проигрыша «Рубину» в соцсетях калининградцев даже появилось обращение к болельщикам с красноречивой фразой: «Вы не заслуживаете такого результата».

Естественно, прозвучало и обещание порадовать в следующей игре. При этом Андрею Талалаеву пришлось перекраивать расстановку в связи с отсутствием Бориско, Чивича, Титкова, Филина и Хиля. Минус почти половина привычного стартового состава и прежде не начинавший матчи с первых минут Андерсон в тройке центральных защитников.

В свою очередь «Локомотив» недосчитался лидера обороны Монтеса, способного заменить его Ньямси, Комличенко и главной звезды — Батракова.

Алексея заменил Вера, который зимой стал героем новостей в связи со своим лишним весом, а весной в лучшем случае выходил на замену. Если суммировать его игровое время в пяти предыдущих турах, наберется чуть больше одного полного матча (103 минуты). Так что аргентинец получил шанс на профильной позиции и сразу проявил себя в роли классного исполнителя стандартов. С первым из них гости справились, а второй принес результат. Лукас Фассон поборолся за мяч около угла площади ворот, Морозов в падении пробил в перекладину, а забил преуспевший на подборе Руденко.

Идеальный дебют для «Локо» и кошмарный — для «Балтики», потому что пропущенным голом дело не ограничилось. Уже на 11-й минуте в раздевалку досрочно отправился Андраде, которому после изучения повтора его фола на Бакаеве поменяли желтую карточку на красную. Однако такой дебют не прибил гостей. Они довольно быстро подняли голову, и если Йенне скорее размял Митрюшкина, то после фирменного аута Бевеева штангу ударом с лета сотряс Гассама. На фоне изменившегося характера игры ранняя замена висевшего на карточке Погостнова на пропустившего два тура Ненахова получилась показательной.

В общем, «Балтика» действовала так, что отсутствие одного игрока совершенно не ощущалось. Хотя в концовке первого тайма острее сыграл «Локо», создавший два неплохих момента благодаря смещениям Бакаева влево. Особенно запомнилась быстрая контратака с пасом Руденко под забегание Зелимхану, который атаковал с острого угла, и Любаков отбил мяч ногой.

Вторая же половина началась с неотразимого удара Воробьева, но чуть раньше прозвучал свисток: выступивший в роли ассистента Ненахов нарушил правила на Бевееве. Как оказалось, эта атака стала отправной точкой мощного отрезка в исполнении железнодорожников, которые не только увеличили скорости, но и стали быстрее двигать мяч.

«Балтика» — по крайней мере, на этом отрезке — перестала успевать за соперником. За то, что счет не изменился, гости обязаны поблагодарить Любакова. Голкипер, проводивший лишь второй матч в РПЛ, не позволил забить Руденко, которого на свободное пространство выводил Бакаев, а также перевел мяч через перекладину после дальнего удара Ненахова. Казалось, все под контролем у команды Михаила Галактионова, однако второе вмешательство ВАР оказалось не в пользу «Локо». Арбитр по итогам похода к монитору констатировал фол Морозова на Менделе и указал на 11-метровую отметку.

В Черкизове запахло двойной катастрофой и ничьей в пользу «Спартака», однако воспитанник красно-белых Митрюшкин остановил удар Ильи Петрова. Для Антона это третий удар с точки, остановленный в текущем чемпионате. Но если в ноябрьском матче с «Ростовом» (3:1) и в недавней встрече с «Крыльями» (0:2) вратарь брал пенальти в не имевших влияния на результат ситуациях, то в это воскресенье капитан сделал спасение, которое решило судьбу игры. А возможно, и бронзовых медалей.

Но, само собой, дело не только во вратаре. Как минимум дважды в оставшееся время на помощь ему приходили отстоявшие результат защитники. На финише все в руках железнодорожников, которые завершат сезон дерби с ЦСКА. «Локо», конечно, обидно, потому что из-за перебора карточек заключительный тур пропустит Бакаев. Зато на поле снова будет Батраков, а Пиняев выдал столь яркий отрезок, что это выглядит заявкой на место в старте.

Андрей Кузичев