Митрюшкин выиграл для «Локомотива» медали? «Балтика» не забила пенальти и потеряла шансы на бронзу

Два претендента на медали подошли к очному — судьбоносному для обеих команд — матчу в далеком от идеального состоянии. «Балтика» не побеждала на протяжении шести туров и потерпела два подряд домашних поражения. После проигрыша «Рубину» в соцсетях калининградцев даже появилось обращение к болельщикам с красноречивой фразой: «Вы не заслуживаете такого результата».
Естественно, прозвучало и обещание порадовать в следующей игре. При этом Андрею Талалаеву пришлось перекраивать расстановку в связи с отсутствием Бориско, Чивича, Титкова, Филина и Хиля. Минус почти половина привычного стартового состава и прежде не начинавший матчи с первых минут Андерсон в тройке центральных защитников.
В свою очередь «Локомотив» недосчитался лидера обороны Монтеса, способного заменить его Ньямси, Комличенко и главной звезды — Батракова.
Алексея заменил Вера, который зимой стал героем новостей в связи со своим лишним весом, а весной в лучшем случае выходил на замену. Если суммировать его игровое время в пяти предыдущих турах, наберется чуть больше одного полного матча (103 минуты). Так что аргентинец получил шанс на профильной позиции и сразу проявил себя в роли классного исполнителя стандартов. С первым из них гости справились, а второй принес результат. Лукас Фассон поборолся за мяч около угла площади ворот, Морозов в падении пробил в перекладину, а забил преуспевший на подборе Руденко.
Идеальный дебют для «Локо» и кошмарный — для «Балтики», потому что пропущенным голом дело не ограничилось. Уже на 11-й минуте в раздевалку досрочно отправился Андраде, которому после изучения повтора его фола на Бакаеве поменяли желтую карточку на красную. Однако такой дебют не прибил гостей. Они довольно быстро подняли голову, и если Йенне скорее размял Митрюшкина, то после фирменного аута Бевеева штангу ударом с лета сотряс Гассама. На фоне изменившегося характера игры ранняя замена висевшего на карточке Погостнова на пропустившего два тура Ненахова получилась показательной.
В общем, «Балтика» действовала так, что отсутствие одного игрока совершенно не ощущалось. Хотя в концовке первого тайма острее сыграл «Локо», создавший два неплохих момента благодаря смещениям Бакаева влево. Особенно запомнилась быстрая контратака с пасом Руденко под забегание Зелимхану, который атаковал с острого угла, и Любаков отбил мяч ногой.
Вторая же половина началась с неотразимого удара Воробьева, но чуть раньше прозвучал свисток: выступивший в роли ассистента Ненахов нарушил правила на Бевееве. Как оказалось, эта атака стала отправной точкой мощного отрезка в исполнении железнодорожников, которые не только увеличили скорости, но и стали быстрее двигать мяч.
«Балтика» — по крайней мере, на этом отрезке — перестала успевать за соперником. За то, что счет не изменился, гости обязаны поблагодарить Любакова. Голкипер, проводивший лишь второй матч в РПЛ, не позволил забить Руденко, которого на свободное пространство выводил Бакаев, а также перевел мяч через перекладину после дальнего удара Ненахова. Казалось, все под контролем у команды Михаила Галактионова, однако второе вмешательство ВАР оказалось не в пользу «Локо». Арбитр по итогам похода к монитору констатировал фол Морозова на Менделе и указал на 11-метровую отметку.
В Черкизове запахло двойной катастрофой и ничьей в пользу «Спартака», однако воспитанник красно-белых Митрюшкин остановил удар Ильи Петрова. Для Антона это третий удар с точки, остановленный в текущем чемпионате. Но если в ноябрьском матче с «Ростовом» (3:1) и в недавней встрече с «Крыльями» (0:2) вратарь брал пенальти в не имевших влияния на результат ситуациях, то в это воскресенье капитан сделал спасение, которое решило судьбу игры. А возможно, и бронзовых медалей.
Но, само собой, дело не только во вратаре. Как минимум дважды в оставшееся время на помощь ему приходили отстоявшие результат защитники. На финише все в руках железнодорожников, которые завершат сезон дерби с ЦСКА. «Локо», конечно, обидно, потому что из-за перебора карточек заключительный тур пропустит Бакаев. Зато на поле снова будет Батраков, а Пиняев выдал столь яркий отрезок, что это выглядит заявкой на место в старте.
Андрей Кузичев