Талалаев: в «Балтике» расстроены итогами текущего сезона РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Талалаев: в «Балтике» расстроены итогами текущего сезона РПЛ

Калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб калининградского футбольного клуба «Балтика» расстроен итогами сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Андрей Талалаев.

В воскресенье «Балтика» проиграла московскому «Локомотиву» в 29-м туре РПЛ со счетом 0:1. Калининградцы набрали 46 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, лишившись шансов на медали.

«Результатом в чемпионате расстроены. Забей Петров пенальти, закончив [матч] вничью, мы были бы довольны. Какая команда будет в следующем году, пока неизвестно. Мы делаем замены, перестраиваем игру. Будем играть, и надеюсь, что с возвращением более мастеровитых футболистов все изменится. Если у меня Илья Петров не забивает, то что я могу требовать с более молодых», — сказал Талалаев.

«Мы попробовали сыграть в два нападающих. Всю неделю мы готовили трех наших центральных полузащитников, чтобы они подбирали мяч. Переиграть такой “Локомотив” было сложно. Мы попытались передавить его за счет преимущества на стандартах. Мне кажется, бронзу “Локомотив” уже не отпустит. Команда, которая борется за медали, именно так должна играть», — отметил тренер балтийцев.

На 12-й минуте «Балтика» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника команды Кевина Андраде. «По удалению — когда говорят, что чемоданное настроение, то, наверное, [имеют в виду] вот это. Он уже не с нами, на мой взгляд, не так ты должен заканчивать карьеру в клубе. Он сыграл яркий матч с “Краснодаром”, когда он боролся с Джоном Кордобой. Ему надо было провести парочку таких игр», — считает Талалаев.

В заключительном туре чемпионата калининградская команда примет московское «Динамо».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
4′
Нереализованные пенальти
Балтика
Илья Петров
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
Балтика
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Локомотив
Балтика
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
14
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше