Талалаев: в «Балтике» расстроены итогами текущего сезона РПЛ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб калининградского футбольного клуба «Балтика» расстроен итогами сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Андрей Талалаев.
В воскресенье «Балтика» проиграла московскому «Локомотиву» в 29-м туре РПЛ со счетом 0:1. Калининградцы набрали 46 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, лишившись шансов на медали.
«Результатом в чемпионате расстроены. Забей Петров пенальти, закончив [матч] вничью, мы были бы довольны. Какая команда будет в следующем году, пока неизвестно. Мы делаем замены, перестраиваем игру. Будем играть, и надеюсь, что с возвращением более мастеровитых футболистов все изменится. Если у меня Илья Петров не забивает, то что я могу требовать с более молодых», — сказал Талалаев.
«Мы попробовали сыграть в два нападающих. Всю неделю мы готовили трех наших центральных полузащитников, чтобы они подбирали мяч. Переиграть такой “Локомотив” было сложно. Мы попытались передавить его за счет преимущества на стандартах. Мне кажется, бронзу “Локомотив” уже не отпустит. Команда, которая борется за медали, именно так должна играть», — отметил тренер балтийцев.
На 12-й минуте «Балтика» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника команды Кевина Андраде. «По удалению — когда говорят, что чемоданное настроение, то, наверное, [имеют в виду] вот это. Он уже не с нами, на мой взгляд, не так ты должен заканчивать карьеру в клубе. Он сыграл яркий матч с “Краснодаром”, когда он боролся с Джоном Кордобой. Ему надо было провести парочку таких игр», — считает Талалаев.
В заключительном туре чемпионата калининградская команда примет московское «Динамо».
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
