Талалаев рассказал, что чувствует себя счастливым человеком после операции

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев после операции чувствует себя здоровым и счастливым человеком. Об этом он рассказал журналистам.
В апреле специалист перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.
«Чувствую себя здоровым и счастливым человеком, когда отрезали 20 см кишки», — сказал Талалаев.
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше